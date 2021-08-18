Cezaevinde ölen Büyükşen çiftçi cinayeti tutuklusu son yolculuğuna uğurlandı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cezaevinde ölen Büyükşen çiftçi cinayeti tutuklusu son yolculuğuna uğurlandı

İHA

Cezaevinde ölen Büyükşen çiftçi cinayeti tutuklusu son yolculuğuna uğurlandı

Konya'nın İsmil Mahallesi'nde öldürülen Necla ve Metin Büyükşen çiftinin cinayet soruşturmasında yardım ve yataklık suçundan tutuklu bulunan Mustafa Okşen, cezaevinde kalp krizinden hayatını kaybetti. Okşen'in cenazesi İsmil Mahallesi'nde son yolcuğuna uğurlandı.
Olay, 3 Eylül 2018 Pazartesi günü saat 23.00 sıralarında merkez Karatay ilçesi İsmil Mahallesi 62. Sokak’ta bulunan müstakil bir evde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Metin Büyükşen (55) ve Necla Büyükşen (54) çifti eve giren yüzü maskeli bir saldırgan tarafından tüfekle vurularak öldürüldü. Başına tüfeğin dipçiğiyle vurulan kızları Büşra Büyükşen ise olaydan ölü numarası yaparak yaralı kurtuldu. Olayın üzerinden 3 yıl geçmesine rağmen baba ve annesinin katil zanlısının bulunmaması üzerine Necla ve Metin Büyükşen'in doktor oğlu Osman Büyükşen bir televizyon programına çıkarak katilin yakalanması için yardım istedi. Cinayetin çözülebilmesi için Jandarma Genel Komutanlığınca jandarma dedektifleri JASAT görevlendirildi. JASAT ve Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 13 Temmuz'da çok sayıda adrese şafak vakti operasyon düzenlendi. Operasyonda 25 kişi gözaltına alınırken, şahıslara ait ev ve araçlarda da arama yapıldı.
Soruşturma kapsamında gözaltına alınan 25 şüpheliden Abdullah B. ve Esra T., Konya Adliyesine sevk edildi. Abdullah B. ve Esra T'nin azmettirici oldukları, firari cinayet zanlılarının yanlış eve girerek Büyükşen çiftini öldürdüğü iddia edildi. Yapılan sorgulamada Esra T.'nin öldürülen Büyükşen çiftinin evlerine 500 metre mesafede bulunan komşularının oğlu Hüseyin K.'nin eski sevgilisi olduğu ortaya çıktı. Esra T.'nin Hüseyin K.'nin ailesinin baskısıyla kendisinden ayrıldığı ve bu nedenle aileye zarar vermek istediği, bu durumu sevgilisi Abdullah B.'ye anlattığı, sevgilisinin de para karşılığı 2 kişi kiralayıp, korkutup zarar vermeleri için Hüseyin K.'nin evine gönderdiği öne sürüldü. Abdullah B.'nin kiraladığı 2 kişinin kendilerine verilen adresi karıştırıp Hüseyin K.'nin ailesi yerine komşuları Büyükşen çiftini öldürdükleri belirtildi. Şüpheliler Abdullah B. ve Esra T. 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya O. ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından sevk edildikleri mahkemece tutuklandı. Adliyeye sevk edilen 1 şüpheli adli kontrol kararıyla, jandarmadaki diğer 20 şüpheli ise ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı.
Büyükşen çifti cinayetinde 'kasten öldürmeye yardım etme' suçundan tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu'nda dün saat 16.00 sıralarında fenalaşan Mustafa Okşen, revire götürüldü. Burada doktorlar tarafından kalp masajı yapılan Okşen, ambulansla Konya Şehir Hastanesine sevk edildi. Mustafa Okşen yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Okşen'e hastanede otopsi yapılırken, ön otopsi raporunda kalp krizi sonrası hayatını kaybettiği belirtildi.
Öte yandan, Mustafa Okşen’in cenazesi Karatay ilçesi İsmil Mahallesi'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından mahalle mezarlığında defnedildi. Cenaze namazına Okşen’in yakınları ve vatandaşlar katıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Meram yeni ağız ve diş sağlığı hastanesine kavuşuyor
YEREL HABERLER Meram yeni ağız ve diş sağlığı hastanesine kavuşuyor
Konya’da domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da domates tarlasında Hint keneviri ele ...
Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla Saraybosna’da sergi açıldı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla Saraybosna’da ...
Konya BüyükşehirBelediyesporun milli judocusu Avrupa üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Konya BüyükşehirBelediyesporun milli judocusu Avrupa ...
Çalınan semaverinin internette satışa çıkarıldığını görüp, şüpheliyi polise yakalattı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çalınan semaverinin internette satışa çıkarıldığını ...
Polis, çalınan ziynet eşyalarının sahibini kolyedeki düğün tarihinden buldu
YEREL HABERLER Polis, çalınan ziynet eşyalarının sahibini kolyedeki ...
Çalınan semaverinin internette satışa çıkarıldığını görüp, şüpheliyi polise yakalattı
YEREL HABERLER Çalınan semaverinin internette satışa çıkarıldığını ...
Konyaspor, Konrad Michalak’ı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Konrad Michalak’ı renklerine bağladı
Polis müşteri gibi gittiği evden 125 adet çalıntı malzeme ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis müşteri gibi gittiği evden 125 adet çalıntı ...
Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklu sanık hastanede öldü
YEREL HABERLER Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklu ...
Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır (3)
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır ...
Bakan Ersoy Konya'da 5 kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bakan Ersoy Konya'da 5 kütüphanenin açılışını ...
Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır (2)
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır ...
Bakan Ersoy: “Konya’yı Türkiye’nin yeni turizm yüzlerinden biri haline getireceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: “Konya’yı Türkiye’nin yeni turizm ...
Bakan Ersoy, Mevlana Müzesi restorasyon çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Mevlana Müzesi restorasyon çalışmalarını ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Çatalhöyük, ülkemizin ve insanlığın en önemli arkeolojik değerlerindendir" Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Çatalhöyük, ülkemizin ...
Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır ...
Bulcukspor Kulübü Türkiye şampiyonasından 3 dereceyle döndü
YEREL HABERLER Bulcukspor Kulübü Türkiye şampiyonasından 3 dereceyle ...
Konya Büyükşehir geleceğin oyun yazılımcılarını ağırlıyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir geleceğin oyun yazılımcılarını ...
YKS'de Beyşehir'in şampiyon öğrencileri altınla ödüllendirildi
YEREL HABERLER YKS'de Beyşehir'in şampiyon öğrencileri altınla ...
Meram Yaz Spor Okulu öğrencileri 80 Binde Devr-i Alem Parkı’nda
YEREL HABERLER Meram Yaz Spor Okulu öğrencileri 80 Binde Devr-i Alem ...
Konya’ya göç Manavgatlı besicinin hayvanlarını yanmaktan kurtardı
YEREL HABERLER Konya’ya göç Manavgatlı besicinin hayvanlarını ...
Konya’da tarlada çıkan yangın korkuttu
YEREL HABERLER Konya’da tarlada çıkan yangın korkuttu
Bireylerde pandemi yorgunluğu artıyor
YEREL HABERLER Bireylerde pandemi yorgunluğu artıyor

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.