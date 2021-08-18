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Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklanan şüpheli, kalp krizinden ölmüş

DHA

Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklanan şüpheli, kalp krizinden ölmüş


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'nın Karatay ilçesinde 3 yıl önce evlerinde cinayete kurban giden Necla (54) ve Metin Büyükşen (55) çiftini, kiralık katilin yanlış adres sonucu öldürdüğü olayda, `kasten öldürmeye yardım etme´ suçundan tutuklanan, cezaevinde fenalaşıp, kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden Mustafa Okşen´in (39) otopsi sonucu belli oldu. Kalp krizinden yaşamını yitirdiği belirlenen Okşen´in cenazesi İsmil Mahallesi´nde toprağa verildi.
Olay, 3 Eylül 2018 günü saat 22.00 sıralarında, İsmil Mahallesi'ndeki tek katlı evde meydana geldi. Kar maskeli kişi, kapısı açık olan Metin Büyükşen'e ait eve girdi. Silahlı saldırgan, emekli memur Metin Büyükşen ile eşi Necla Büyükşen'e ateş etti. Evde bulunan çiftin kızları Büşra Büyükşen (24) de susturucu takılan tüfeğin tutukluk yapması sonucu saldırganın dipçik darbesiyle baygınlık geçirdi. Ölmüş gibi davranan ve daha sonra yatak odasının penceresinden atlayıp, yoldan geçen komşularının aracına binen Büşra Büyükşen, jandarmaya giderek olayı anlattı. Eve gelen jandarma ekipleri, Necla-Metin Büyükşen çiftinin cansız bedenlerini buldu. Pencereden atlayınca ayağında kırıklar oluşan Büşra Büyükşen, Konya Numune Hastanesi'ne kaldırıldı. O dönemde Büyükşen çiftinin oğullarından Uğur Büyükşen ve gelini Betül Büyükşen, üzerinde swap örnekleri çıkması ve daha önce mihr nedeniyle kavga ettiklerinin ortaya çıkması üzerine şüpheli olarak gözaltına alındı. Savcılıktaki ifadelerinin ardından çift serbest bırakıldı.
DOSYA YENİDEN AÇILDI
Geçen yıl kasım ayında Konya Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yeniden açılan dosyada bir ay önce sonuca ulaşıldı. Jandarma, İsmil Mahallesi halkının Büyükşen çiftinin, komşularını öldürmek isteyen kişiler tarafından yanlışlıkla öldürülmüş olabileceği hakkında iddiayı da değerlendirmeye aldı. Jandarma, Esra Taş'ın sevgilisi Hüseyin K.'den ayrılmasına sebep olarak gördüğü ailesi hakkında araştırma yaptırdığını, öldürülen Büyükşen çiftinin evinin de ailenin evine yaklaşık 500 metre mesafede olduğunu belirledi. Bu kapsamda Esra Taş da şüphe üzerine teknik ve fiziki takibe alındı. Araştırmanın kapsamını genişleten jandarma, Taş'ın Çumra ilçesinde çiftçilik yapan yeni sevgilisi Abdullah Başdemir'i de soruşturmaya dahil etti. Çalışmalar sonucu, 13 Temmuz'da düzenlenen operasyonda Abdullah Başdemir, sevgilisi Esra Taş ve bu çiftin aynı mahallede temasa geçtiği Zekeriya Okşen ve kuzeni Mustafa Okşen'in de aralarında bulunduğu 25 kişi gözaltına alındı. Şüphelilerin HTS kayıtlarıyla, WhatsApp görüşmeleri de incelemeye alındı. İncelemelerde ve alınan ifadeler sonucunda Abdullah Başdemir ve Esra Taş, 'kasten öldürmeye azmettirme', Zekeriya Okşen ve Mustafa Okşen de 'kasten öldürmeye yardım etme' suçlarından tutuklandı. 4 kişinin tutuklanmasının ardından kiralık katil olduğu öne sürülen Abdullah Başdemir'in, çiftliğinde daha önce çoban olarak çalışan Afganistan uyruklu Abdulhamid Uzbek (39), Ankara'da gözaltına alındı. Konya'ya getirilen Uzbek, sevk edildiği mahkemece tutuklandı.
OTOPSİ SONUCUNDA KALP KRİZİ ÇIKTI
Büyükşen çifti cinayetinde, `kasten öldürmeye yardım etme´ suçundan tutuklu bulunduğu Konya E Tipi Kapalı Ceza ve İnfaz Kurumu´nda dün saat 16.00 sıralarında fenalaşan Mustafa Okşen, revire götürüldü. Burada doktorlar tarafından kalp masajı yapılan Okşen, ambulansla Konya Şehir Hastanesi´ne kaldırıldı. Hastanenin acil servisinde de yaklaşık bir saat kalp masajı yapılan Okşen, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Mustafa Okşen´in yapılan otopsisinde kalp krizi sonucu yaşamını yitirdiği belirlendi. Ancak, Okşen'den alınan örnekler, detaylı araştırma için de adli tıp kurumuna gönderildi.
TOPRAĞA VERİLDİ
Konya Şehir Hastanesi´nde yapılan otopsinin ardından Mustafa Okşen´in cenazesi, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi meydanına getirildi. Okşen, yüzlerce kişinin katıldığı cenaze namazının ardından mahalle mezarlığına defnedildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-08-18 14:39:12

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