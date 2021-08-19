Başkan Kavuş’tan üstün performans gösteren personele plaket

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeliyle bir araya geldi. Başkan Kavuş, üstün performans sergileyen personelleri ödüllendirdi.

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Çevre Koruma ve Kontrol Müdürlüğü personeliyle Dutlu Millet Bahçesi’nde bir araya geldi. Belediye çalışmaları arasında temizlik işlerinin Meram için her zaman ön planda olduğuna vurgu yapan Başkan Kavuş, “Temiz bir Meram için sizlerin ortaya koyduğu gayretli çalışmalar bizler için olduğu kadar tüm hemşehrilerimiz tarafından da takdir topladı. Bu takdir de her birinizin emeği var. Bu sebeple her birinize ayrı ayrı teşekkür ediyorum. İlçemizin nizamı, intizamı ve temizliği sadece Meram’da yaşamın kalitesini artırmıyor, aynı zamanda yaptığımız her çalışmaya da değer katıyor. Ortaya koyduğunuz başarı hepinizin başarısıdır. Bu başarı hepinizin gayretleriyle gelmiştir. Bu gayretlerinize en yakinen şahit olan da bir çalışma arkadaşınız olarak benim. Bu değerli ekibin arasından bazı arkadaşlarımız ortaya koydukları performanslarla diğerlerinden bir nebze daha fazla öne çıkmışlardır. Bugün onları ödüllendirerek ‘marifet iltifata tabidir’ düsturunca taltif etmeyi ve diğer tüm ekip arkadaşlarımın şevkini daha da artırmayı hedefledik sadece. Yoksa her biriniz bizim gönlümüzde en güzel taltiflere layıksınız” dedi.

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