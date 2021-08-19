Selçuklu’da aşı çalışmaları sürüyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuklu’da aşı çalışmaları sürüyor

İHA

Selçuklu’da aşı çalışmaları sürüyor

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi aşı seferberliğine destek olmak amacıyla belediye hizmet binasında aşı uygulamasına devam ediyor.
Tüm dünyayı etkisi altına alan Kovid19 virüsü ile mücadelede aşılama çalışmaları hızla sürüyor. Selçuklu Belediyesi aşılama kampanyalarına hizmet binası içerisinde kurduğu aşı stantları ile destek oluyor. İl Sağlık Müdürlüğüne bağlı ekiplerin tarafından belediye hizmet binasında gerçekleştirilen aşı uygulaması birinci doz, ikinci doz ya da üçüncü doz zamanı gelen personele ve vatandaşlara gerçekleştiriliyor. 2 gün boyunca Selçuklu Belediyesi hizmet binasında devam edecek olan aşı uygulamasından belediye personeli ve aşı olmak isteyen vatandaşlar yararlanabilecek. Ekipler isteğe göre Sınovac ya da Biontech aşısı uyguluyor. Kronik hastalığı ya da alerji öyküsü olan vatandaşlar ise hastaneye yönlendirilerek aşılarının hastane ortamında yapılması sağlanıyor.

“Kısıtlamalı günlere dönmemek için duyarlı olalım”
Aşının virüse karşı en etkili çözüm olduğunu belirten Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, “Bu sürecin nereye gideceğini kestiremiyoruz. Bildiğimiz tek şey şu an en koruyucu etken olan aşı yaptırmak. Bu konu şu an herkesin neredeyse milli bir görevi haline geldi. Son yaşanan süreçte gördük ki aşı karşıtı olan kimseler bir gün geliyor bu virüse yakalanıyor ve geri dönülemez bazı süreçleri başlatmış oluyorlar. Mümkün olduğu kadar aşı olmamız ve çevremizdekileri bu konuda uyarmamız gerekiyor. Belediye olarak İl Sağlık Müdürlüğümüzün desteğiyle aşıyı personelimizin ve vatandaşın ayağına kadar getirdik. Tüm hemşehrilerimizi belediye hizmet binamızda kurulan aşı standına aşı olmaya bekliyorum. Tekrardan kısıtlamalı günlere dönmemek adına lütfen duyarlı olalım. Unutmayalım ki virüse karşı en etkili yöntem aşıdır” şeklinde konuştu.
Belediye hizmet binasına kurulan aşı standında aşı olmaya gelen belediye personeli ve vatandaşlar da verilen hizmetten duydukları memnuniyeti dile getirdi. Aşısını olan vatandaşlar aşı zamanı gelmesine rağmen aşı olmayan vatandaşlara da aşılarını olmaları hususunda uyarılarda bulundu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

TSE Başkanı Şahin: "TSE 67 yıldır Türkiye’nin rekabet gücünü artırıyor"
YEREL HABERLER TSE Başkanı Şahin: "TSE 67 yıldır Türkiye’nin rekabet ...
Başkan Kavuş’tan üstün performans gösteren personele plaket
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan üstün performans gösteren personele ...
Konya'da besihanede yangın
YEREL HABERLER Konya'da besihanede yangın
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ yaz kamplarını ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ yaz kamplarını ...
Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklanan şüpheli, kalp krizinden ölmüş
YEREL HABERLER Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten ...
Cezaevinde ölen Büyükşen çiftçi cinayeti tutuklusu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Cezaevinde ölen Büyükşen çiftçi cinayeti tutuklusu ...
Meram yeni ağız ve diş sağlığı hastanesine kavuşuyor
YEREL HABERLER Meram yeni ağız ve diş sağlığı hastanesine kavuşuyor
Konya’da domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da domates tarlasında Hint keneviri ele ...
Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla Saraybosna’da sergi açıldı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla Saraybosna’da ...
Konya BüyükşehirBelediyesporun milli judocusu Avrupa üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Konya BüyükşehirBelediyesporun milli judocusu Avrupa ...
Çalınan semaverinin internette satışa çıkarıldığını görüp, şüpheliyi polise yakalattı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çalınan semaverinin internette satışa çıkarıldığını ...
Polis, çalınan ziynet eşyalarının sahibini kolyedeki düğün tarihinden buldu
YEREL HABERLER Polis, çalınan ziynet eşyalarının sahibini kolyedeki ...
Çalınan semaverinin internette satışa çıkarıldığını görüp, şüpheliyi polise yakalattı
YEREL HABERLER Çalınan semaverinin internette satışa çıkarıldığını ...
Konyaspor, Konrad Michalak’ı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Konrad Michalak’ı renklerine bağladı
Polis müşteri gibi gittiği evden 125 adet çalıntı malzeme ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis müşteri gibi gittiği evden 125 adet çalıntı ...
Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklu sanık hastanede öldü
YEREL HABERLER Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklu ...
Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır (3)
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır ...
Bakan Ersoy Konya'da 5 kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bakan Ersoy Konya'da 5 kütüphanenin açılışını ...
Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır (2)
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır ...
Bakan Ersoy: “Konya’yı Türkiye’nin yeni turizm yüzlerinden biri haline getireceğiz”
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: “Konya’yı Türkiye’nin yeni turizm ...
Bakan Ersoy, Mevlana Müzesi restorasyon çalışmalarını inceledi
YEREL HABERLER Bakan Ersoy, Mevlana Müzesi restorasyon çalışmalarını ...
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Çatalhöyük, ülkemizin ve insanlığın en önemli arkeolojik değerlerindendir" Çatalhöyük Tanıtım ve Karşılama Merkezi’nin temeli atıldı
YEREL HABERLER Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: “Çatalhöyük, ülkemizin ...
Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.