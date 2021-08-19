Derebucak’ta mevsimlik tarım işçileri çadırlarında aşılandı

Konya’nın Derebucak ilçesine Doğu ve Güneydoğu Anadolu illerinden gelen mevsimlik tarım işçileri, kaldıkları çadırlarında korona virüsü karşı aşılandı.

Derebucak İlçe Devlet Hastanesinde görevli aşı ekipleri, tüm dünyayı etkileyen yaşanan Covid19 salgını dolayısıyla, ilçe sınırları içerisindeki tarım alanlarında mesai yapan tarım işçilerini kaldıkları çadırlarında tek tek ziyaret etti. Ekipler, kimlik numaralarından bilgilerini kontrol ettikleri çalışanları Covid19’a karşı aşıladı. Ayaklarına kadar gelen hizmet sayesinde hem işlerinden geri kalmayan mevsimlik tarım işçileri, Covid19’a karşı aşılarını da olmuş oldu.

Ekipler, mevsimlik işçilere Covid19’la ve aşının hastalıkla mücadeledeki etkisiyle ilgili bilgilendirme yaparken, “aşı karşıtlarını” da ikna edip, “Her şeyin başı sağlık, sağlığın başı ise aşı” hatırlatmasında bulundu.

Bölgede yürütülen aşılama faaliyetlerine ilişkin yapılan açıklamada, ilçede bulunan mevsimlik tarım işçilerinin aşılarının mobil ekiplerince tamamlandığı kaydedildi.

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