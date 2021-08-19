Ereğli'de Taş Evler restorasyon çalışmaları sürüyor

Konya'nın Ereğli İlçe Belediyesi Taş Evler Restorasyon Çalışmalarına devam ediyor.

Ereğli Belediyesi Taş Evler'de yürüttüğü sağlamlaştırma, temizleme, yenileme ve tamamlama biçiminde yapılan restorasyon çalışmalarını sürdürüyor. Restorasyon kapsamında Taş Evler'in korunması ve çalışmaların tamamlanmasından sonra yapının Ereğlililer tarafından sosyal alan olarak kullanılabilmesine olanak sağlayacak.

“Ereğilimiz Taş Evler'in tarihi dokusu altında yeni bir sosyal alan daha kazanacak"

Restorasyon çalışmaları hakkında değerlendirmelerde bulunan Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, “Ereğli tarihinin bir dönemini yansıtan Taş Evler 1937 yılında yaptırılan ve Sümerbank işçilerinin kullandığı lojmanlardır. Daha sonra bu yapılar sahipsiz olduğu için atıl hale gelmiş ve hemşerilerimiz için tehlike de arz eden bir yer haline dönüşmüştür. Buna benzer durum önceki belediye başkanlığı dönemimizde şu an Oğuz Ata Tesisleri’nin bulunduğu alanda karşımıza çıkmıştı. Orasını da yapısını bozmadan düzenleyerek hemşerilerimizin kullanabileceği bir sosyal alana dönüştürmenin onurunu yaşadık. Şimdi de Taş Evler’de Ereğlimizin gelecek nesillerine bir miras bırakmak için kolları sıvadık. Allah’ın izniyle Taş Evler’i de Oğuz Ata Tesislerimiz gibi Ereğli’nin geleceğine armağan edeceğiz. Bu kapsamda restorasyon çalışmalarımıza devam ediyoruz. Özgün doku ile kültürel özelliklerinin korunmasına, eskisi gibi yapım tekniklerinin kullanılmasına ve bina bütünlüğünün bozulmamasına özen göstererek günümüz koşullarına uygun bir şekilde restorasyon çalışmalarımızı gerçekleştireceğiz. Özellikle Taş Evler’in bulunduğu alan civarında yeşil dokuya ağırlık vererek burayı şehrimizin can damarı haline dönüştüreceğiz. Sözün özü boş laf değil hizmet üretmek için çıktığımız yolda, dün olduğumuz çizgide bugün de ilerlemeye devam ediyoruz. Oğuz Ata Sosyal Tesisleri’nde olduğu gibi Ereğli’miz Taş Evler’in tarihi dokusu altında yeni bir sosyal alan daha kazanacak. Şimdiden hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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