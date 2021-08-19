İlhan Palut: "Başakşehir ciddi bir rakip" Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "İnşallah alacağımız güzel bir sonuçla taraftarlarımızı mutlu ederiz" Konyasporlu futbolcu Abdülkerim Bardakçı: "Bu sezonu bitirebildiğimiz en üst sıralamada bitirmek istiyoruz"

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

İlhan Palut: "Başakşehir ciddi bir rakip" Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "İnşallah alacağımız güzel bir sonuçla taraftarlarımızı mutlu ederiz" Konyasporlu futbolcu Abdülkerim Bardakçı: "Bu sezonu bitirebildiğimiz en üst sıralamada bitirmek istiyoruz"

İHA

İlhan Palut: "Başakşehir ciddi bir rakip" Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "İnşallah alacağımız güzel bir sonuçla taraftarlarımızı mutlu ederiz" Konyasporlu futbolcu Abdülkerim Bardakçı: "Bu sezonu bitirebildiğimiz en üst sıralamada bitirmek istiyoruz"

Konyaspor, bir günlük izin sonrasında yaptığı antrenmanla sezonun ikinci haftasında konuk edeceği Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut, Başakşehir’in ciddi bir rakip olduğunu belirterek, güzel bir mücadele sonrasında alacakları galibiyetle taraftarları mutlu etmek istediklerini söyledi.
Konyaspor, Süper Lig'in 2. haftasında Başakşehir ile evinde oynayacağı maçın hazırlıklarını tesislerinde yaptığı çalışmayla sürdürdü. Teknik Direktör İlhan Palut ve futbolculardan Abdülkerim Bardakçı antrenman öncesi basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Lige deplasmanda alınan çok önemli bir 3 puanla başlamanın kendileri için çok güzel olduğunu kaydeden Teknik Direktör İlhan Palut, "Başakşehir ile oynayacağımız karşılaşmanın hazırlıklarına başladık. Rakibimiz ligin iyi takımlarından biri. Saha içi organizasyonları ve bir oyun planları var. Ciddi bir rakip. Bizim için önemli bir maç olacak. Şu anda eksik oyuncumuz yok ve çalışmalarımızı tam kadro olarak sürdürüyoruz. Uzun bir aradan sonra pazar günü kendi seyircimizin önüne çıkacağız. Aynı zamanda benim için de Konyaspor’a geldiğim tarihten beri ilk seyircili maç olacak. İnşallah güzel bir mücadele sonrasında alacağımız güzel bir sonuçla taraftarlarımızı mutlu ederiz" şeklinde konuştu.

“Verimli bir transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum”
Transferi çalışmalarına değinen Palut, “Transferi tamamlamadık. Bir forvet transferimiz kesinlikle olacak. Artı bunun yanında bir kanat oyuncusu da transfer edebiliriz. Ben aslında verimli bir transfer dönemi geçirdiğimizi düşünüyorum. Şunu söyleyebilirim; en mükemmeli mi? Tabii ki de değil. Hiçbir takım belki de transferdeki en temek hedeflerine kolayca ulaşamıyor. Biz de alternatif listemizden, takımımıza katkı sağlayabilecek, Konyaspor’un oyuncu profiline davranışsal anlamda da uyum sağlayabilecek oyuncuları şu ana kadar aramıza kattık. Bundan sonra da inşallah doğru iki hamle ile beraber bunu tamamlamış oluruz. Şu an alabileceğimiz takımımıza direkt katkı sağlayacak yerli bir kanat oyuncusu olmadığı için bu konuda tercihimiz yabancıdan yana olacak” dedi.

Abdülkerim Bardakçı: “Bu sezon ligde yenemeyeceğimiz takım yok”
26 yaşındaki savunmacı Abdülkerim Bardakçı da sezona zorlu bir deplasmandan 3 puan alarak başladıklarını ve bunun devamını taraftarlarının önünde oynayacakları Başakşehir maçını kazanarak getirmek istediklerini söyledi. Sivasspor maçını değerlendiren Abdülkerim Bardakçı, “Deplasmanda çok güçlü bir rakibe karşı oynadık ve çok önemli bir 3 puan aldık. Biliyorsunuz bu sene kulübümüzün 100. kuruluş yıldönümü ve bizim için çok özel bir sezon. Bu nedenle bu sezonu bitirebildiğimiz en üst sıralamada bitirmek istiyoruz. Yine zorlu bir rakibe karşı oynayacağız. Ama bu sene gerçekten çok iyi bir takım olduk. Benim düşünceme göre bu sezon ligde yenemeyeceğimiz takım yok. İnşallah deplasmanda aldığımız 3 puanın devamını kendi sahamızda oynayacağımız maçtan da galibiyetle ayrılarak getiririz” ifadelerini kullandı.

“Tabii ki Konyaspor’da kalmak istiyorum”
Başarılı stoper, transferi ile ilgili sorulan soruya, “Şu anki görüşmelerle ilgili bir bilgim yok. Kulübümle ilgili bu konuyu direkt olarak menajerim yürütüyor. Ama tek söyleyebileceğim şu an için kulübümle yapılan görüşmede her şeyin yolunda ve iyi bir şekilde ilerlediği. Tabii ki Konyaspor’da kalmak istiyorum. İnşallah ben de uzun yıllar bu formaya hizmet etmeyi umuyorum. Zaten bu takımın kaptanı olmak benim için onur ve gurur verici. İnşallah bir efsane olarak burada kalırım” diye cevap verdi.
Bardakçı, yurt dışından bir lige transfer olma düşüncesinin olup olmadığı ve bu ligin hangi lig olacağıyla ilgili ise, “Özellikle şu lig olacak diye bir düşüncem yok. Ama Almanya Bundesliga’yı çok beğeniyorum. İnşallah öyle bir hayalim var. Neden olmasın?” açıklamasını yaptı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’dan sel bölgesine jeneratör ve çöp konteyneri desteği
YEREL HABERLER Konya’dan sel bölgesine jeneratör ve çöp konteyneri ...
Karatay Belediyesi 8 sosyal tesisin daha temelini attı
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi 8 sosyal tesisin daha temelini ...
Ereğli'de Taş Evler restorasyon çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ereğli'de Taş Evler restorasyon çalışmaları sürüyor
Derebucak’ta mevsimlik tarım işçileri çadırlarında aşılandı
YEREL HABERLER Derebucak’ta mevsimlik tarım işçileri çadırlarında ...
Selçuklu’da aşı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da aşı çalışmaları sürüyor
TSE Başkanı Şahin: "TSE 67 yıldır Türkiye’nin rekabet gücünü artırıyor"
YEREL HABERLER TSE Başkanı Şahin: "TSE 67 yıldır Türkiye’nin rekabet ...
Başkan Kavuş’tan üstün performans gösteren personele plaket
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan üstün performans gösteren personele ...
Konya'da besihanede yangın
YEREL HABERLER Konya'da besihanede yangın
Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
YEREL HABERLER Otomobilin çarptığı yaya hayatını kaybetti
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ yaz kamplarını ziyaret etti
YEREL HABERLER AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Dağ yaz kamplarını ...
Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklanan şüpheli, kalp krizinden ölmüş
YEREL HABERLER Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten ...
Cezaevinde ölen Büyükşen çiftçi cinayeti tutuklusu son yolculuğuna uğurlandı
YEREL HABERLER Cezaevinde ölen Büyükşen çiftçi cinayeti tutuklusu ...
Meram yeni ağız ve diş sağlığı hastanesine kavuşuyor
YEREL HABERLER Meram yeni ağız ve diş sağlığı hastanesine kavuşuyor
Konya’da domates tarlasında Hint keneviri ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya’da domates tarlasında Hint keneviri ele ...
Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla Saraybosna’da sergi açıldı
YEREL HABERLER Selçuklu Belediyesinin katkılarıyla Saraybosna’da ...
Konya BüyükşehirBelediyesporun milli judocusu Avrupa üçüncüsü oldu
YEREL HABERLER Konya BüyükşehirBelediyesporun milli judocusu Avrupa ...
Çalınan semaverinin internette satışa çıkarıldığını görüp, şüpheliyi polise yakalattı/ Ek fotoğraflar
YEREL HABERLER Çalınan semaverinin internette satışa çıkarıldığını ...
Polis, çalınan ziynet eşyalarının sahibini kolyedeki düğün tarihinden buldu
YEREL HABERLER Polis, çalınan ziynet eşyalarının sahibini kolyedeki ...
Çalınan semaverinin internette satışa çıkarıldığını görüp, şüpheliyi polise yakalattı
YEREL HABERLER Çalınan semaverinin internette satışa çıkarıldığını ...
Konyaspor, Konrad Michalak’ı renklerine bağladı
YEREL HABERLER Konyaspor, Konrad Michalak’ı renklerine bağladı
Polis müşteri gibi gittiği evden 125 adet çalıntı malzeme ele geçirdi
YEREL HABERLER Polis müşteri gibi gittiği evden 125 adet çalıntı ...
Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklu sanık hastanede öldü
YEREL HABERLER Büyükşen çiftinin cinayetine yardım etmekten tutuklu ...
Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır açmıştır (3)
YEREL HABERLER Bakan Ersoy: Çatalhöyük keşfedildiğinde çığır ...
Bakan Ersoy Konya'da 5 kütüphanenin açılışını gerçekleştirdi
YEREL HABERLER Bakan Ersoy Konya'da 5 kütüphanenin açılışını ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.