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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

SÜ İletişim Fakültesinden 526 öğrenci mezun oldu

İHA

SÜ İletişim Fakültesinden 526 öğrenci mezun oldu

Selçuk Üniversitesi (SÜ) İletişim Fakültesi, 25. dönem mezunlarını verdi. Öğrenciler, Türkiye’de ilklere imza atan fakültelerinden mezun olmanın haklı gururunu hocaları ve aileleriyle birlikte yaşadı.
SÜ İletişim Fakültesinin 20202021 eğitim öğretim yılı mezuniyet töreni, Sultan Alparslan Kültür Merkezi’nde gerçekleştirildi. Törene; Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Fakülte Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı Konya Bölge Müdürü Tuncay Karabulut, akademisyenler, öğrenciler ve aileleri katıldı.

“Öğrencilerimiz, bizlerin gurur kaynağı”
Pandemi döneminde de öğrencilerin mağdur olmaması için büyük bir özveriyle çalıştıklarını vurgulayan Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Enderhan Karakoç, “Bugün değerli öğrencilerimizin, Türkiye’nin en güçlü üniversitelerinden birinden mezun olmasının onur ve mutluluğunu yaşıyoruz. Öğrencilerimiz, hem bizlerin hem de anne ve babalarının gurur kaynağı. Bundan sonraki hayatınızda yaptığınız her şeyi severek yapın” dedi.

“Zorluklar karşısında yılmayın, pes etmeyin”
Selçuk Üniversitesi’nin,Türkiye’nin en saygın üniversitelerinden biri olduğuna dikkat çeken Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken de, “İletişim Fakültesi mezunları, halkımızın bilgi sahibi olması noktasında önemli bir görev üslenecek,kutsal bir mesleği icra edecekler. Meslek hayatınızda zorluklarla karşılaşabilirsiniz ancak yılmayın, pes etmeyin. Kendinizi mutlaka yenileyin” diye konuştu.
Konuşmaların ardından Selçuk Üniversitesi İletişim Fakültesi 20202021 eğitim öğretim yılı dönem birincisi Sevim Can Erdal ve dereceye giren öğrencilere belgeleri ve diplomaları, mezunlara da diplomaları verildi. Tören, kep atma seremonisiyle sona erdi.

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