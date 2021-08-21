KTO Karatay Üniversitesi’nden lisansüstü eğitime ilişkin iş birliği protokolü

Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi ile Konya Genç İş İnsanları Derneği (KONYAGİAD) arasında lisansüstü eğitime ilişkin iş birliği protokolü imzalandı.

KTO Karatay Üniversitesi’nde gerçekleşen imza törenine KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk, mütevelli heyeti üyeleri, KONYAGİAD Başkanı Gülvezir Korkmaz ve yönetim kurulu üyeleri katıldı. İmza töreninde konuşan KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Üyesi Ramazan Yaşar, imzalanan protokolden duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Ramazan Yaşar; “Tüm dünyada olduğu gibi Türkiye’de de genç girişimcilik, ekonominin stratejik çıkış noktası olarak kabul edilmektedir. Aynı zamanda disiplinlerarası projeler hazırlayarak toplumsal dönüşüme katkı sağlayan ve sosyal değer üreten girişimcilik çalışmaları da ekonomik kalkınmanın ve refahın artması için en önemli faktörlerin başında gelmektedir. Bu tür önemli projeler üzerinde faaliyet gösteren KONYAGİAD ile yapılan bu protokolü çok önemsiyor, tüm üye ve yakınlarına da lisansüstü eğitimle kazandıracağımız akademik kariyerden dolayı memnuniyet duyuyorum. Protokolün kurumlarımız ve ülkemizin teminatı genç iş adamlarımız için hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Konya Genç İş İnsanları Derneği Başkanı Gülvezir Korkmaz da KTO Karatay Üniversitesi’ne teşekkür ederek, “Özellikle genç bir nüfusa sahip olan ülkemizde, gençlerin girişimciliğe yönlendirilmesinin; işsizliğin önlenmesi ve istihdamın artırılması açısından son derece önemli olduğunu düşünüyorum. Bundan dolayı bizim de üzerimize büyük bir sorumluluk düşmektedir” ifadelerini kullandı. Korkmaz, KTO Karatay Üniversitesi Mütevelli Heyeti Başkanı Selçuk Öztürk ve iş birliği protokolünün imzalanmasında emeği geçen herkese teşekkür etti. Tören, iş birliği protokolüne dair imzaların atılmasının ardından sona erdi.

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