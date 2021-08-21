Beyşehir’de yüz yüze eğitimin yol haritası belirlendi

Konya’nın Beyşehir İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, okul ve eğitim kurumlarının müdürleri ile düzenlenen değerlendirme toplantısında bir araya geldi.

Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer'in açıklamaları doğrultusunda yüz yüze eğitime ilişkin yol haritasının belirlenmesi amacıyla gerçekleştirilen toplantıda, okulların yeni eğitim öğretim döneminde sağlık ve güvenle açılması noktasında yürütülecek çalışmalar ele alındı. Toplantıda, okulların her türlü hijyen ve salgın tedbirlerini alarak hak kazandıkları "okulum temiz" belgeleri de takdim edildi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Konuk, toplantıdan alınan sonuçlar ile hazırlıkların tamamlandığının görüldüğünü belirterek, "13 Eylül tarihleri arasında uyum programına katılacak olan okul öncesi ile 1. sınıflarımız, sonrasında 6 Eylül Pazartesi itibari ile de tüm sınıf ve kademelerdeki öğrencilerimiz özledikleri sıralarına, onları heyecanla bekleyen öğretmenlerine kavuşacaklardır. Hijyen şartlarının okullarımızın kantin, pansiyon, yemekhane ve derslikler gibi tüm bölümlerinde sağlandığı ‘okulum temiz’ programı kapsamında tüm kapalı alanların da her gün düzenli olarak dezenfekte edileceği eğitim döneminde öğrencilerimiz yine okullarına maske takarak geleceklerdir. Maske, mesafe, hijyen kurallarından taviz vermeden yüz yüze eğitime aralıksız devam edilecektir" diye konuştu.

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