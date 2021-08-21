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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Seyyar çaycının öldürdüğü genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı

DHA

Seyyar çaycının öldürdüğü genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı


Hasan DÖNMEZ-Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA´da, çayın soğuk geldiği iddiasıyla çıkan tartışmada, seyyar çaycı Muhammet İlhan (35) tarafından öldürülen emlakçı Emel Göçer´in (33) yeğenlerine verdiği tatil sözünü yerine getirmek için çıktığı yolda, ölümünden hemen önce kaydedilen görüntüler ortaya çıktı. Göçer´in öldürmesine tanıklık eden yeğeni Zerda Göçer, "Başka müşteriler de çayın soğuk olduğundan şikayetçiydi. Katil bize bu havada sıcak çay mı içilir? dedi. Halama tokat attı, sendeleyince ayağı semavere çarptı. Tabancayla halamı başından vurdu. Ambulans çağıracaktık, masada kalan telefonlarımızı bile almamıza izin vermedi" dedi.
Olay, geçen hafta cumartesi günü saat 13.30 sıralarında, Meram ilçesi KonyaAntalya yolunun 20'nci kilometresinde meydana geldi. Ankara'da emlakçılık yapan Emel Göçer, 2 arkadaşı ve 3 yeğeniyle birlikte 2 araçla Antalya'ya tatile gittiği sırada yolda durup, seyyar çaycıdan gözleme ve çay istedi. Göçer ve yanındakiler, ilk çaylarını içtikten sonra tekrar çay istedi. Göçer'in ikinci gelen çayın soğuk olduğunu belirtmesi üzerine seyyar çaycı Muhammet İlhan, iddiaya göre "Hava sıcak bu havada sıcak çay mı içilir?" dedi. Çıkan tartışa kısa sürede kısa sürede kavgaya dönüştü. Arbede sırasında çay semaveri devrildi. İlhan 40 metre uzaklıktaki dükkanında bulunan tabancayı alıp, geri döndü ve Göçer'in başına tek el ateş etti. Yaralanan Emel Göçer, kanlar içinde yere yıldı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Gelen sağlık ekibi, ilk müdahalesi yapılan Göçer'i ambulansla Konya Şehir Hastanesi'ne kaldırdı. Emel Göçer, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.
Gözaltına alınan Muhammet İlhan sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece 'kasten öldürme' suçundan tutuklandı.
3 AY ÖNCE TAHLİYE OLMUŞ
Muhammet İlhan'ın, 'kasten yaralama' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden 3 ay önce tahliye edildiği ortaya çıktı. Daha önce psikolojik tedavi gördüğü belirtilen İlhan'ın, anksiyete bozukluğu bulunduğu, bununla ilgili de süresiz raporu olduğu ifade edildi. İlhan´ın ifadesinde ise, ''Bana, annemin yanında hakaret ettiler. Anneme de hakaret ettiler. Vurma niyetim yoktu ama vurdum'' dediği bildirildi.
`AMBULANS ÇAĞIRMAMIZA ENGEL OLDU´
Emel Göçer´in tatil sözü verip, olay günü de Antalya´ya tatile götürdüğü yeğeni Zerda Göçer, yaşadığı korku dolu anları anlattı. Göçer, "Mola verdiğimiz yerde gözleme ve çay istedik. Çay soğuk servis edildi. Arka masamızda oturan müşteriler de çayın soğuk olduğunu söylüyordu. Halam `Rica etsem çayı değiştirir misiniz?´ dedi. Katil de `bu havada sıcak çay mı içilir? beğenmiyorsanız gidin´ diye tersleyip küfretmeye başladı. Ayağa kalktık, oradan ayrılacaktık. Katil bu sırada halamın kolunu tutup, `Gel sana içeride sıcak su neymiş göstereyim´ dedi. Halamın kolunu sıkıp, tokat attı. Bu sırada semaver devrildi. İçeriye gidip tabancayla geri geldi. Halamın başına tabancayı dayayıp, `Sıkayım mı?´ dedi. Halam tabancayı eliyle ittirdi. Arkamızı dönüp arabaya binecekken silah sesi geldi. Halam kanlar içinde yerde yatıyordu. O sırada cep telefonlarımız masada kalmıştı. Ambulans çağırmak istedik, izin vermedi. Bana da `Git buradan senin de beynini dağıtırım´ diye tehdit etti. Bu caninin en ağır cezayı almasını istiyoruz" dedi.
GERİYE SON GÖRÜNTÜLERİ KALDI
Emel Göçer´den geriye, olay günü Ankara'dan Antalya´ya tatile götürdüğü 3 yeğeni ile seyahat ederken, çalan müzikle birlikte eğlendiği görüntüler kaldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Hasan DÖNMEZ Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-08-21 11:42:59

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