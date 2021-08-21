Beyşehir’de bisiklet festivali başladı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyşehir’de bisiklet festivali başladı

İHA

Beyşehir’de bisiklet festivali başladı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde bu yıl 9'uncusu gerçekleştirilen Geleneksel Bisiklet Festivali başladı.
Beyşehir Belediyesi, Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Bisiklet Topluluğu ve Huğlu Av Tüfekleri Kooperatifi tarafından ortaklaşa düzenlenen Konya ile Isparta illerini kapsayan, toplam parkuru 167 kilometrelik mesafeden oluşan Beyşehir Gölü Etrafı Kamplı Bisiklet Turu'na Türkiye'nin dört bir yanından gelen çok sayıda bisiklet sever katılıyor. Bisiklet tutkunları bu yıl Beyşehir Vuslat Park festival alanında düzenlenen uğurlama töreni ile Beyşehir, Kıreli, Fele, Yassıbel, Karayaka ve Çeltek’ten sonra Gölyaka Mahallesi Kızıl Kilise’de bir gecelik kamp etkinliğine katılacak. Düzenlenen Geleneksel Bisiklet Festivaline 21 ilden 160 sporcu iştirak ediyor. Festivalle, çevre dostu ve sağlıklı bir ulaşım aracı olan bisiklet kullanımına teşvik ve farkındalık oluşturma hedefleniyor.
Bisiklet festivaline katılmak için Türkiye'nin dört bir yanından Beyşehir'e gelerek katılım gösteren bisiklet tutkunlarına teşekkür eden Beyşehir Kültür ve Turizm Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı, “Bisiklet festivalinin dokuzuncusunu düzenliyoruz. Bu sene biraz daha farklılık yaparak 3 güne çıkardık. Katılımcılar Türkiye genelinde yaklaşık 21 ilden 160 katılımcı var. Tura başlıyoruz umarım iyi gider inşallah kazasız belasız atlatırız” ifadelerini kullandı.
Festivalinin en minik bisiklet severi Mustafa Kemal Öz de “Çok eğlenceli olduğunu biliyorum. 7. bisiklet festivaline katılmıştım ve beğenmiştim. Bunun da hoşuma gideceğini umuyorum. Umarım kazasız belasız bitiririz” dileklerinde bulundu.
Isparta’dan bisikleti ile katılan Bahri Bilici ise, “Beyşehir Bisiklet Festivaline bu yıl dördüncü katılışım. Harika bir rotası var. Beyşehir Gölü'nün etrafında turladığımızda çok mutlu oluyorum. Buradaki organizasyonu yapan arkadaşların ilgi ve alakası da çok sıcak oluyor. Buraya gelme nedenlerinden bir tanesi bir de doğa aşığıyım. Doğayı çok seviyorum, sporu çok seviyorum henüz nüfus cüzdanındaki yaşım 62 ama ben bisikletin üstüne çıktığım zaman kendimi 18 yaşında hissediyorum. Gençlere örnek olmaya çalışıyorum. Sürekli olarak bisiklet kullanıyorum. Yılda en az 67 tane festivale katılırım. Festivallerin güzelliği burada katıldığımız yörelerdeki bisiklet kültürünü oluşturmak, insanlara örnek olmak, çevre konusunda bisikletin faydalarını göstermek. Bütün herkesin arabadan inip bisiklete binmesini arzu ediyorum” dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

BBP Genel Başkanı Destici: “Afganistan’a sırtımızı dönemeyiz”
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici: “Afganistan’a sırtımızı ...
Destici: Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz
YEREL HABERLER Destici: Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz
Mustafa Sarıgül: Bütün göçü Türkiye´ye bırakmak insafsızlıktır
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: Bütün göçü Türkiye´ye bırakmak ...
Seyyar çaycının öldürdüğü genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Seyyar çaycının öldürdüğü genç kadının son ...
Beyşehir’de yüz yüze eğitimin yol haritası belirlendi
YEREL HABERLER Beyşehir’de yüz yüze eğitimin yol haritası belirlendi
KTO Karatay Üniversitesi’nden lisansüstü eğitime ilişkin iş birliği protokolü
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi’nden lisansüstü eğitime ...
28 Şubat mağduru Kanmaz: “Kesinlikle cezaevinden tahliye edilmelerini istemiyoruz”
YEREL HABERLER 28 Şubat mağduru Kanmaz: “Kesinlikle cezaevinden ...
Konya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
SÜ İletişim Fakültesinden 526 öğrenci mezun oldu
YEREL HABERLER SÜ İletişim Fakültesinden 526 öğrenci mezun oldu
Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konya'da her cuma Selçuklu Sultanlarına saygı nöbeti tutuluyor
YEREL HABERLER Konya'da her cuma Selçuklu Sultanlarına saygı nöbeti ...
Ereğli Belediyesinden sel bölgesine yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden sel bölgesine yardım kampanyası ...
Karatay’da “Gençlik Buluşmaları” sürüyor
YEREL HABERLER Karatay’da “Gençlik Buluşmaları” sürüyor
Meyil Obruk Gölü'nün rengi bu yıl pembeye dönmedi 
YEREL HABERLER Meyil Obruk Gölü'nün rengi bu yıl pembeye dönmedi 
Konya’da leyleklerin göç yolculuğu başladı
YEREL HABERLER Konya’da leyleklerin göç yolculuğu başladı
Selçuk Üniversitesinde yüz yüze eğitim kararı
YEREL HABERLER Selçuk Üniversitesinde yüz yüze eğitim kararı
İlhan Palut: "Başakşehir ciddi bir rakip" Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut: "İnşallah alacağımız güzel bir sonuçla taraftarlarımızı mutlu ederiz" Konyasporlu futbolcu Abdülkerim Bardakçı: "Bu sezonu bitirebildiğimiz en üst sıralamada bitirmek istiyoruz"
YEREL HABERLER İlhan Palut: "Başakşehir ciddi bir rakip" Konyaspor ...
Konya’dan sel bölgesine jeneratör ve çöp konteyneri desteği
YEREL HABERLER Konya’dan sel bölgesine jeneratör ve çöp konteyneri ...
Karatay Belediyesi 8 sosyal tesisin daha temelini attı
YEREL HABERLER Karatay Belediyesi 8 sosyal tesisin daha temelini ...
Ereğli'de Taş Evler restorasyon çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Ereğli'de Taş Evler restorasyon çalışmaları sürüyor
Derebucak’ta mevsimlik tarım işçileri çadırlarında aşılandı
YEREL HABERLER Derebucak’ta mevsimlik tarım işçileri çadırlarında ...
Selçuklu’da aşı çalışmaları sürüyor
YEREL HABERLER Selçuklu’da aşı çalışmaları sürüyor
TSE Başkanı Şahin: "TSE 67 yıldır Türkiye’nin rekabet gücünü artırıyor"
YEREL HABERLER TSE Başkanı Şahin: "TSE 67 yıldır Türkiye’nin rekabet ...
Başkan Kavuş’tan üstün performans gösteren personele plaket
YEREL HABERLER Başkan Kavuş’tan üstün performans gösteren personele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.