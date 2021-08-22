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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçtu: 2 yaralı

İHA

Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçtu: 2 yaralı

Konya’da kontrolden çıktıktan sonra refüjdeki demir korkulukları parçalayan otomobilin havalanarak karşı şeritteki otomobile çarpması sonucu meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Kazada, bir yolcu minibüsü de araçtan ve demir korkuluklardan saçılan parçalar nedeniyle zarar gördü.
Kaza, saat 09.00 sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Yeni İstanbul Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü henüz belirlenemeyen AFV 074 plakalı Dacia marka otomobil, üst geçitten inişe geçtiği sırada sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Hızla refüje çıkarak demir korkulukları parçalayan otomobil, havalanarak karşı şeritteki Lütfi Çiftçi (52) idaresindeki 42 COT 43 plakalı Skoda marka otomobile çarptı. Karşı şeride geçen otomobil devrilirken, yola saçılan aracın ve korkuluğun parçaları Haydar Özçıkıkçı idaresindeki 42 M 8371 plakalı Mercedes marka yolcu minibüsüne zarar verdi. Takla atan otomobilde bulunan Yaşar Ü. ile Zeki Ç. yaralandı. Yoldan geçen sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Çevredeki vatandaşların da yardımıyla araçtan çıkarılan yaralı şahıslar, olay yerindeki müdahalenin ardından ambulansla Şehir Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Yolcu minibüsü son anda üzerine gelen otomobilden kaçtı
Karşı şeritten gelen aracın kendisine nasıl çarptığını anlatan otomobil sürücüsü Lütfi Çiftçi, "Karşıdan gelirken bir sağ bir sol yaptı, toplayamadı direksiyonu. Bir anda vurdu demirlere, havada takla attı, geldi demirle beraber vurdu bana" dedi.
Seyir halindeyken son anda manevra yaparak otomobilin kendisine çarpmasını önlediğini anlatan minibüs şoförü Haydar Özçıkıkçı ise, "Karşı şeritten hızlı geliyordu araç. Önünde bir araç vardı, onu kurtarayım derken sola kırdı, sonra tekrar sağa kırdı. Direksiyon hakimiyetini kaybetti. Ben de tam karşıdan izliyorum. Ondan sonra tam üzerime doğru geldi. Ben yine sağa yanaştım. Arkadan vurdu zannettim, çok aşırı gürültü geldi. Yolcular vardı çok panik yaptılar, ağladılar. Onları sakinleştirdik" dedi.
Kaza sonrası olay yerinde inceleme yapan polis ekipleri, kazada mağdur olan sürücülerin ifadelerine başvurdu. Hasar gören araçlar ise, incelemelerin ardından bulundukları yerden kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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