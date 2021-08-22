Meram’ın mahallelerinde bisiklet yarışları devam ediyor

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Meram’ın mahallelerinde bisiklet yarışları devam ediyor

İHA

Meram’ın mahallelerinde bisiklet yarışları devam ediyor

Konya’nın merkez Meram ilçe belediyesi tarafından çocuklara yönelik düzenlenen Düz Bisiklet Yarışları’nın bu haftaki adresi Kovanağzı ve Melikşah mahalleleri oldu.
Meram Belediyesi tarafından düzenlenen Düz Bisiklet Yarışları bu hafta Kovanağzı ve Melikşah mahallelerinde gerçekleştirildi. Heyecan dolu anlara sahne olan etkinliklere AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, AK Parti Konya Milletvekili Ahmet Sorgun, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, İl Gençlik ve Spor Müdürü Abdurrahman Şahin, AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular, İl ve İlçe Teşkilatı yöneticileri, muhtarlar ve mahalle sakinleri katıldı.
5 ila 17 yaş aralığındaki kız ve erkek çocukların katıldığı yarışlar 5 farklı kategoride gerçekleştirildi. Düz bisiklet yarışlarının düzenlendiği alana mahalle sakinleri adeta akın ederken, çocuklar ise dereceye girmek için ter döktü. Meram Belediyesi tarafından etkinliğe katılan tüm çocuklara bisiklet kaskı ve tişört hediye edildi. Yine dereceye girenler için hazırlanan bisiklet, eşofman ve kol saati gibi hediyeler ise programın sonunda protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Herkes İçin Spor Federasyonu tarafından etkinlik alanlarına kurulan oyun alanları ise katılımcıların keyifli anlar yaşamasına olanak sağladı.

“Meram belediye başkanımız bisiklet sporuna ciddi destek veriyor”
Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı, bisiklet sporunun yaygınlaşması adına önemli bir organizasyon gerçekleştirildiğini belirterek, “Bisiklet sporu, diğerlerinden çok daha farklı bir spordur. 3 yaşında bisiklet sürmeyi öğrenen çocuk, 70 yaşına kadar bu sporu yapar. Meram Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş ve ekibi bisiklet sporuna ciddi bir destek veriyor. Kendilerine teşekkür ediyorum” şeklinde konuştu.

“Hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük keyif alıyoruz”
Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, önceki hafta Gödene ve Alpaslan mahallelerinde gerçekleştirilen bisiklet yarışlarına bu hafta Kovanağzı ve Melikşah mahallelerinde start verdiklerini belirterek, “Hem mahalle sakinlerimiz hem çocuklarımız hem de bizler çok eğlendik. Hemşehrilerimizle bir araya gelmekten büyük keyif alıyoruz. Farklı mahallelerimizde düzenlediğimiz bu tür programlar ise bir araya gelmemize bir anlamda vesile oluyor. Çocuklarımız salgın sürecinde evlerinde kalarak çok sıkılmışlardı. Haliyle de hareketsiz kaldılar. Bisiklet yarışları, onlar için hem eğlence hem de spor oldu” dedi.

“Çocuklarımıza yapılan yatırım en kıymetlisi”
AK Parti Genel Başkan Yardımcısı, Konya Milletvekili Leyla Şahin Usta, böylesine güzel ve heyecanlı bir programı gerçekleştirdikleri için Meram Belediyesine teşekkür ederek, “Çocuklarımızın bu keyifli halini görmek bizler için çok güzeldi. Önemli olan çocuklarımızın dereceye girmeleri değil burada bu heyecanı yaşamaları. Ülkemizin geleceği olan çocuklarımıza yapılan yatırım en kıymetli yatırımdır. Çocuklarımızın, daha mutlu ve sporun içerisinde oldukları bir hayat yaşamalarını istiyoruz. Konya, bisiklet şehridir. Şehrimiz, Türkiye’nin en uzun bisiklet yoluna sahip. Çocuklarımızın profesyonel olarak bisiklet sporunu icra etmelerini istiyoruz. Programda emeği geçen herkese ayrı ayrı teşekkür ediyorum” diye konuştu.
Yarışmalar sonunda dereceye girenlere ödülleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Farklı konseptiyle Karaaslan Piknik Bahçesi misafirlerini ağırlıyor
YEREL HABERLER Farklı konseptiyle Karaaslan Piknik Bahçesi ...
Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçtu: 2 yaralı
YEREL HABERLER Kontrolden çıkan otomobil karşı şeride uçtu: 2 yaralı
Otomobil takla attı: 3 ölü, 1 yaralı
YEREL HABERLER Otomobil takla attı: 3 ölü, 1 yaralı
Konya'da otomobil takla attı: 3 genç öldü
YEREL HABERLER Konya'da otomobil takla attı: 3 genç öldü
Evin tabanı çöktü: 2 yaralı
YEREL HABERLER Evin tabanı çöktü: 2 yaralı
Kulu’da itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu
YEREL HABERLER Kulu’da itfaiyeden güvercin kurtarma operasyonu
Konya Büyükşehir Belediyesi Tavşançalıspor UEFA Futsal Şampiyonlar Ligi’nde
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Belediyesi Tavşançalıspor UEFA ...
Meram’da şehit ve devlet büyüklerinin emanetleri sergileniyor
YEREL HABERLER Meram’da şehit ve devlet büyüklerinin emanetleri ...
Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
YEREL HABERLER Motosikletle hafif ticari araç çarpıştı: 1 yaralı
Beyşehir’de bisiklet festivali başladı
YEREL HABERLER Beyşehir’de bisiklet festivali başladı
BBP Genel Başkanı Destici: “Afganistan’a sırtımızı dönemeyiz”
YEREL HABERLER BBP Genel Başkanı Destici: “Afganistan’a sırtımızı ...
Destici: Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz
YEREL HABERLER Destici: Afganistan'a sırtımızı dönemeyiz
Mustafa Sarıgül: Bütün göçü Türkiye´ye bırakmak insafsızlıktır
YEREL HABERLER Mustafa Sarıgül: Bütün göçü Türkiye´ye bırakmak ...
Seyyar çaycının öldürdüğü genç kadının son görüntüleri ortaya çıktı
YEREL HABERLER Seyyar çaycının öldürdüğü genç kadının son ...
Beyşehir’de yüz yüze eğitimin yol haritası belirlendi
YEREL HABERLER Beyşehir’de yüz yüze eğitimin yol haritası belirlendi
KTO Karatay Üniversitesi’nden lisansüstü eğitime ilişkin iş birliği protokolü
YEREL HABERLER KTO Karatay Üniversitesi’nden lisansüstü eğitime ...
28 Şubat mağduru Kanmaz: “Kesinlikle cezaevinden tahliye edilmelerini istemiyoruz”
YEREL HABERLER 28 Şubat mağduru Kanmaz: “Kesinlikle cezaevinden ...
Konya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da bıçaklı kavga: 2 yaralı
SÜ İletişim Fakültesinden 526 öğrenci mezun oldu
YEREL HABERLER SÜ İletişim Fakültesinden 526 öğrenci mezun oldu
Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Konyaspor, Başakşehir maçı hazırlıklarını sürdürdü
Konya'da her cuma Selçuklu Sultanlarına saygı nöbeti tutuluyor
YEREL HABERLER Konya'da her cuma Selçuklu Sultanlarına saygı nöbeti ...
Ereğli Belediyesinden sel bölgesine yardım kampanyası başlattı
YEREL HABERLER Ereğli Belediyesinden sel bölgesine yardım kampanyası ...
Karatay’da “Gençlik Buluşmaları” sürüyor
YEREL HABERLER Karatay’da “Gençlik Buluşmaları” sürüyor
Meyil Obruk Gölü'nün rengi bu yıl pembeye dönmedi 
YEREL HABERLER Meyil Obruk Gölü'nün rengi bu yıl pembeye dönmedi 

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.