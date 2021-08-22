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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Beyşehir Gölü’nde tur teknelerinin günbatımı gezileri ilgi çekiyor

İHA

Beyşehir Gölü’nde tur teknelerinin günbatımı gezileri ilgi çekiyor

Dünyada günbatımının en güzel izlendiği yerler arasında gösterilen Konya’nın Beyşehir ilçesinde, görenleri büyüleyen güneşin battığı anları göl üzerinden izlemek isteyenler ilçeye akın ediyor.
Beyşehir’e gelen yerli ve yabancı ziyaretçilerin yanı sıra fotoğraf severler, göl kıyıları, Aşk Adası'nın yanı sıra güneşin battığı anlarda göl üzerinden de çok etkileyici olan güneşin batışını izleyebiliyor. Yat limanındaki tur tekneleri gün içerisinde olduğu gibi günbatımının yaşandığı anlarda da geziye katılanlara göl üzerinde güneşin batışını görme ve izletme imkanı sunuyor.
Beyşehir Kültür, Turizm ve Doğa Derneği Başkanı Mustafa Büyükkafalı; Beyşehir’deki günbatımının dünyada en güzel izlendiği sayılı yerlerden bir tanesi olduğunu belirterek, bu yönü ile geziye gelen ziyaretçilerin güneşin batışını görmeden ilçeden ayrılamadığını belirtti. Beyşehir Gölü’nde güneşin her gün ve her mevsim bir başka farklı güzellikler sergilediğini, güneşin batışının dakikalarca sürdüğünü anlatan Büyükkafalı, “Beyşehir ve gölü, günbatımının en güzel izlendiği yerlerden olduğu için bu yönü ile de çok sayıda yerli ve yabancı ziyaretçiyi bölgeye çekiyor. Çok sayıda fotoğraf tutkunu gruplar, topluluklar halinde geliyor ve güneş batmadan grup vaktini izlemek için kıyılardaki yerini alıyor. Beyşehir Gölü, İsviçre’den sonra en güzel batımı olan dünyada ikinci bölgedir ve cazip bir alanımızdır. Bundan dolayı gezinti yatlarımız da özellikle güneşin batış saatlerinde de göl üzerinde turlarını devam ettirerek ya da bu dakikalara özel turlar düzenleyerek günbatımı severlere hizmet vermektedir. Bu dakikalarda, güneşin batışını tur teknesinden izleyenlerin yanı sıra, kıyılardan teknelerin güneşin batışı ile de ayrı bir güzellik sergilediği görülür" dedi.

"Bu güzellikleri görmeyenleri Beyşehirimize davet ediyorum"
Büyükkafalı, "Türkiye’de günbatımı denilince akla gelen ilk yerlerden olan Beyşehir ilçesinde, güneşin batışı her gün bir başka, her mevsim yine bir başka güzeldir. Özellikle, güneşin çok renkli bir şekilde, farklı renk ve tonlarda batıyor olması, sakin suyu ve göl suyu olması nedeniyle göl yüzeyine yansıması çok ilgi ve dikkat çekicidir. Güneş battıktan sonra da farklı yansımalarla bu anlar uzun dakikalar devam eder. İzleyenleri adeta büyüler. Yani, güneş battıktan sonra da göl yüzeyinde, bulutlarda ve dağların gerisinde gökyüzünde oluşan kızıllığı bir yarım saat kadar daha izleyebilirsiniz. Bu anların fotoğraflarını çekenler, seyrine doyum olmayan, adeta kartpostallık büyüleyici, etkileyici günbatımı karelerini çok fazla yakalama şansına sahiptirler. Dernek olarak biz de günbatımıyla ilgili çeşitli etkinlikler düzenliyoruz ilçemizde. Beyşehir’e gelen ziyaretçilere günbatımını en iyi izleyebilecekleri alanlar olarak Öğretmenevi önü, Vuslat Parkı kıyıları ve Sevgi Adası’nı öneriyoruz. Tekne üzerinde gölde ve Eşrefoğlu Köprüsü üzerinde de güneşin batışı izlemesi çok keyif verir insanlara. Günbatımını izlemek için ayrıca gölün sakin olduğu zamanların da seçilmesinde fayda var. Çünkü göl suları sakinken güneş çok daha güzel batar. Bu güzellikleri görmeyenleri Beyşehirimize davet ediyorum zira sadece günbatımı değil, bölgemiz gölüyle, doğasıyla, kültürel ve tarihi zenginlikleriyle çok fazla artıları olan bir yerdir. Görülmesi gereken cennet köşelerinden bir ilçedir” diye konuştu.
Tur teknesi sahibi Ahmet Bülbül de ilçeye gelen ziyaretçileri en iyi şekilde gezdirip memnun ayrılması için ellerinden gelen gayreti gösterdiklerini belirterek, Beyşehir’in Konya’nın yanı sıra birçok yerden yerli ve yabancı insan çektiğini söyledi. Bülbül, gezinti yatlarıyla göl üzerinde birçok tur düzenlediklerini bunlardan bir tanesinin de en fazla ilgi çeken akşam saatlerindeki günbatımı turları olduğunu sözlerine ekledi.

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