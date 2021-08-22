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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Kazada hayatını kaybeden 3 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi

İHA

Kazada hayatını kaybeden 3 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi

Konya’da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarparak takla atan otomobilde hayatını kaybeden 3 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi.
Kaza, sabaha karşı sıralarında merkez Selçuklu ilçesi Sancak Mahallesi Şafak Caddesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sancak Mahallesi'nden merkez istikametine seyir halinde olan sürücüsünün ismi belirlenemeyen 70 DT 224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarpmanın etkisiyle takla atarak karşı şeritte durabildi. Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan sağlık ekiplerinin ilk belirlemesinde araçta bulunan Hasan Yazar (21), Aybüke Ece (19) ve Narter Kuyucu’nun (22) hayatını kaybettiği belirlendi. Kazada yaralı olarak kurtulan Mehmet D., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kazada hayatını kaybeden 3 gencin cansız bedeni polis ekiplerinin incelemesinin ardından otopsi için Konya Şehir Hastanesi morguna kaldırıldı. Hastane morguna getirilen ve sabah saatlerinde otopsi işlemleri tamamlanan 3 gencin cenazesi ailelerine teslim edildi. Aybüke Ece ve Narter Kuyucu ile Hasan Yazar'ın ikindi namazını müteakip Yazır Mezarlığında toprağa verileceği öğrenildi.
Öte yandan, kaza sonrası hazırlanan rapordaki ilk belirlemede, kazanın aşırı surat sonrası otomobil sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu meydana geldiği öğrenildi.

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