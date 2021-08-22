Kazada ölen 3 gençten geriye 2 saat önce paylaştıkları fotoğraf kaldı (2)

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TOPRAĞA VERİLDİLER

Konya´da üniversiteli gençlerin otomobilinin aşırı hız nedeniyle karşı şeride geçip takla attığı kazada yaşamını yitiren Narter Kuyucu (22), Aybüke Ece Işık (19) ve Hasan Yazar (21) kılınan cenaze namazlarının ardından Yazır Mezarlığı´nda toprağa verildi. FOTOĞRAFDHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-08-22 17:22:12



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