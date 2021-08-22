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Süper Lig: Konyaspor: 2 - Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

İHA

Süper Lig: Konyaspor: 2 - Başakşehir: 1 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 2. haftasında Konyaspor, Başakşehir’i ağırladı. Karşılaşma ev sahibi ekibin 21’lik üstünlüğü ile tamamlandı.

Maçtan dakikalar (İkinci yarı)
51. dakikada sağ kanattan gelişen Konyaspor atağında çaprazdan ceza sahasına giren Çekiçi uzak köşeye sert vurdu ve topu ağlara gönderdi. 11
61. dakikada sol kanattan ceza alanına giren M’Poku rakibini çalımlayıp dar açıdan vuruşunda kaleci Volkan gole izin vermedi.
63. dakikada sol kanattan gelişen Başakşehir atağında ceza sahasına giren Gulbrandsen’in şutunu kaleci Sehic kornere çeldi.
66. dakikada ceza alanı önünde topla buluşan Tolga’nın şutu az farkla dışarıya çıktı.
87. dakikada Bytyqi’nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortaya Cikalleshi kafa vuruşunu yaptı ve meşin yuvarlağı filelere yolladı. 21

Stat: Konya Büyükşehir Belediye
Hakemler: Halis Özkahya xx, İlker Takpak xx, Kamil Çetin xx
Konyaspor: Sehic xx, Skubic xx, Ahmet Çalık xx, Abdülkerim xx, Guilherme xx, Soner xx (Serdar dk. 79 xx), Amir xx, M’Poku xx (Rahmanovic dk. 67 xx), Çekiçi xxx (Oğulcan dk. 90+2 ?), Cikalleshi xxx, Bytyqi xx (Adil dk. 90+2 ?)
Yedekler: Eray, Alper, Barış, Ahmet Karademir, Michalak, Daci
Teknik Direktör: İlhan Palut
Başakşehir: Volkan xx, Caiçara xx (Ahmed dk. 84 ?), Duarte x, Ravil xx, Lucas Lima x, Ndayishimiye xxx (Berkay dk. 64 xx), Tolga xxx, Deniz xx (Ömer Ali dk. 64 xx), Zulj xx, Aleksic x (Visca dk. 64 xx), Gulbrandsen xx (Muhammet Demir dk. 74 xx)
Yedekler: Muhammed Şengezer, Mahmut, Ponck, Emre, Atabey
Teknik Direktör: Aykut Kocaman
Goller: Ndayishimiye (dk. 45+1) (Başakşehir), Çekiçi (dk. 51), Cikalleshi (dk. 87) (Konyaspor)
Sarı kart: Cikalleshi (Konyaspor)

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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