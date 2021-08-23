Bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada

Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da bisiklet sürücüsünün tehlikeye aldırış etmeden bir araca tutunarak trafikte seyretmesi, cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Olay, Karatay ilçesi Aslanlı Kışla Caddesi´nde yaşandı. Bir aracın penceresine tutunarak bisikletle seyir halinde olan kişi, trafikteki araçlara aldırış etmeden yoluna devam etti. Rahat tavırlarıyla yolculuk yapan bisiklet sürücüsünün tutunduğu aracın şoförüyle de sohbet etmesi dikkat çekti. O anlar başka bir sürücü tarafından cep telefonu kamerasıyla anbean görüntülendi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-08-23 13:32:38
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