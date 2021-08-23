Konya'da inşaattan demir hırsızlığı

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Konya'nın Kulu ilçesinde bir inşaattan kimliği belirsiz kişi veya kişilerce kalıp altına tutturulan ayarlanabilir demirler çalındı.

Olay, sabah saatlerinde Kulu ilçesi Fatih Sultan Mehmet Mahallesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Eren Eken'e ait inşaattan sabah saatlerinde kalıp altına tutturulan uzunlukları ayarlanabilir 91 adet demir, kimliği belirsiz kişi veya kişilerce çalındı. Sabah inşaata geldiğinde demirlerin çalındığını fark eden Eren Eken, polise ihbarda bulundu. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından inşaat sahibi, polis merkezine giderek şikayette bulundu. Polis, hırsızlık olayına karışan kişi veya kişileri tespit etmek için çalışma başlattı.

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