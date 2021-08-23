Konya’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı

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Konya'nın Beyşehir ilçesinde, iki otomobilin çarpışması sonucu sürücüler yaralandı.

Kaza, Müftü Mahallesi Seydişehir Çevre Yolu üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, A.Y. yönetimindeki 42 BF 954 plakalı Lada marka otomobil ile karşı yönden gelen M.G. idaresindeki 42 M 0380 plakalı Renault marka otomobil kafa kafaya çarpıştı. Kazada 42 M 0380 plakalı otomobil yol üzerinde devrilerek ters döndü. Kazada 42 BF 954 plakalı aracın sürücüsü A.Y. ise araç içerisinde sıkıştı. Yaralı sürücü adrese sevk edilen sağlık ve itfaiye ekipleri tarafından bulunduğu yerden çıkarıldı. Yaralı sürücüler ambulansla kaldırıldıkları Beyşehir Devlet Hastanesi’nde tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.

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