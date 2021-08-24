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Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü

İHA

Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, kıyı kesimlerdeki suların çekilmesi üzerine balçığa saplanan tur tekleri, balıklı kayıklarıyla kıyıya yüzdürülüyor.
Beyşehir Gölü’nde su seviyesinin oldukça düşmesi üzerine kıyılarda sığlaşan kesimler, gezinti yatlarının faaliyetini güçleştiriyor. Müşterilerini alıp tura çıktıktan sonra zaman zaman sığ kesimlerde tabanı çamur ve balçığa saplanarak yoluna devam edemeyen tur tekneleri, balıkçı tekneleriyle halatla açıklara doğru çekilip yüzdürülerek hareket ettirilebiliyor. Bu durumlarda yanlarına yaklaşan bir başka tur teknesine yolcularını aktarmak zorunda kalan gezinti tekneleri, müşteri kaybı da yaşıyor. Teknelere binen ilçenin ziyaretçileri de yaşananları şaşkınlıkla karşılıyor. Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü'nde her geçen gün suların çekilmesi, Eşrefoğlu Köprüsü önündeki yat limanında göl gezisi düzenleyen tur teknelerine zor anlar yaşatıyor. Aşk Adası'ndaki iskelesinden tura çıkan bir gezinti yatı, biraz ilerledikten sonra sığ kesimde tabanı dip çamuruna saplanınca yoluna devam edemedi. Hareket edemeyerek bulunduğu yerde kalan gezinti yatındaki tura katılanlar, yanına yanaşan bir başka gezinti yatına nakledildi. Gezintiye çıktığında göl ortasında mahsur kalan tur teknesini, balıkçı kayığının çektiği anlar drone ile havadan görüntülendi. Tabanı çamura saplanan tur teknesini, kıyıdan gelen bir balıkçı kayığı halatlara bağlayarak açıklara doğru çekip mahsur kaldığı yerden kurtardı.

"Gölde su olmadığı zaman yatların çalışma imkanı sıfır"
Gölde mahsur kalan tur teknesinin kaptanı Engin Şener, teknelerini bu yıl göl sularına indirerek yat turizmi sektörüne giriş yaptıklarını vurgulayarak, ancak göl sularının çekilmesi nedeniyle diğer tur tekneleri gibi tur çıkışı ve dönüşünde büyük sıkıntılar yaşamaya başladıklarını aktardı. Tur teknesinin tabanının tura çıktıktan bir süre sonra Aşk Adası yakınlarında tabanının çamura saplanması ile yoluna devam edemediğini ve müşterilerine yanlarına yanaşan başka bir tekneye aktarmak zorunda kaldıklarını anlatan Şener, çağırdıkları bir balıkçı kayığının açıklara çekerek kendilerini kurtardığını söyledi. Şener, “Gölde su olmadığı zaman yatların çalışma imkanı sıfır. Limanda 67 tekne var ama hepsi de aynı sıkıntıyı yaşıyor. Yaşanan bu durum teknelerimiz için de kötü reklam oluyor. Gölün dibi çamur ve balçık. Hareket ettiğimizde otlar da pervaneleri söküyor, motorları zorluyoruz. Böyle giderse bir aya kalmaz bu gezinti tekneleri hiç hareket edemez hale gelir. Yetkililer yaşadığımız soruna bir çözüm bulmasını, yat limanı çevresinde dip çamur temizliği yapılmasını istiyoruz” dedi.
Göl kıyısında Aşk Adası kenarında kafeye dönüştürdüğü gezinti yatının işletmecisi Harun Erdal da gezinti yatlarının tur esnasında zaman zaman balçığa saplanarak göl ortasında kalmasına sürekli şahit olmaya başladıklarını, kendi teknelerinin ada kenarında sabit olarak hareket etmese de benzer endişeleri kendilerinin de yaşadığını dile getirdi. Kafeye çevirdikleri teknenin üzerinde bulunduğu suların seviyesinin çok düştüğünü, teknenin altında zamanla su kalmaması halinde balçığın ya da toprağın üzerinde yanlardan destekleme yaparak durdurmayı düşündüğünü belirten Erdal, yetkililerden gölün su seviyesi ile ilgili yaşadığı bu sorunlara acilen çözüm üretmesini beklediklerini sözlerine ekledi.

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