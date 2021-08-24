Konya'da makilik yangını

Yaşar COŞKUN/SEYDİŞEHİR (Konya), (DHA)KONYA´nın Seydişehir ilçesi Yanıklar mevkisindeki makilikte çıkan yangın ekiplerin müdahalesi ile kısa sürede kontrol altına alındı.
Seydişehir ilçesinin Çavuş Mahallesi Yanıklar mevkisindeki makilikte saat 14.30 sıralarında, henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Bölgeden yükselen dumanları görenler, orman ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen orman işçileri, arazözlerle yangına müdahale etti. Konya Büyükşehir Belediyesi, Seydişehir itfaiye ekipleri ve Seydişehir Orman Şefliği´ne ait arazözlerin çalışmasıyla yangın kontrol altına alındı. Söndürme işlemlerinin sürdüğü belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Seydişehir Yaşar COŞKUN
2021-08-24 16:31:16
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