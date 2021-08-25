Selçuk Üniversitesi öğrenci tutumlarını araştırdı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Selçuk Üniversitesi öğrenci tutumlarını araştırdı

İHA

Selçuk Üniversitesi öğrenci tutumlarını araştırdı

Selçuk Üniversitesi (SÜ) Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı, Avrupa Birliği (AB) Erasmus Plus Projesi kapsamında İtalya, İspanya, Romanya ve Bulgaristan’dan gelen öğretim elemanları, Meram Osman Gazi Ortaokulu ile Meram Rehberlik ve Araştırma Merkezi öğretmenlerinin katılımıyla düzenlenen eğitim programına ev sahipliği yaptı.
Senato Salonu’nda düzenlenen törene Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken, Tıp Fakültesi Dekanı ve Proje Koordinatörü Prof. Dr. Yavuz Selvi, Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Serhat Türkoğlu katıldı.
Selçuk Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Emrullah Eken törende yaptığı konuşmada, Selçuk Üniversitesine AB Erasmus Plus Projesi kapsamında gelen öğretim elemanları ve öğretmenler ile tanışmak, belgelerini takdim etmek için bir araya geldiklerini söyledi. Projenin verimli bir çalışma olduğunu ifade eden Prof. Dr. Eken, “Öğrenciler, birtakım problemlerden dolayı okullarına devam edemiyor. Öğrencilerin okullarına neden katılamadığı noktasında problemlerin net olarak belirlenmesi adına böyle bir proje geliştirildi. Elbette ki öğrencilerimizin problemleri bu proje ile belirlenecek. Proje kapsamındaki çıktılar sonucunda okula katılamayan öğrencilerin okula tekrar kazandırılması noktasında çok ciddi mesafe alınacak. Projeyle sadece öğrencilerimiz değil, aynı zamanda başta öğretmenler ve veliler olmak üzere toplum da olumlu anlamda etkilenecek. Öğrencilerin hangi ülkeden olursa olsun birçok problemi ortaktır. Farklı ülkelerdeki öğrencilerin farklı problemlerinin olması da düşünülerek bu projeye birçok ülkeden katılım sağlandı. Dolayısıyla bu projeden sağlanacak sonuçlar, veriler tüm dünya eğitimine ışık tutacak ve çözüm bulacaktır. Projeye katılımınızdan ve sizleri misafir etmekten dolayı çok mutluyuz” diye konuştu.
Konuşmanın ardından öğretim elemanları ve öğretmenlere katılım belgeleri takdim edildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Konya Büyükşehir’e ödül
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan Konya Büyükşehir’e ödül
Konya'da makilik yangını
YEREL HABERLER Konya'da makilik yangını
Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri kayıklarla yüzdürüldü
YEREL HABERLER Beyşehir Gölü'nde balçığa saplanan tur tekneleri ...
Başkan Pekyatırmacı: “Sebze ve meyve hali şehrimizin önemli ekonomik dinamiklerinden birini oluşturuyor”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Sebze ve meyve hali şehrimizin ...
Konya Büyükşehir’in haşereyle etkin mücadelesi sürüyor
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir’in haşereyle etkin mücadelesi ...
Bera Holding 2021 ilk yarı finansal sonuçlarını açıkladı
YEREL HABERLER Bera Holding 2021 ilk yarı finansal sonuçlarını ...
Meram Yaz Spor Okullarında son dersi başkan Kavuş verdi
YEREL HABERLER Meram Yaz Spor Okullarında son dersi başkan Kavuş ...
Konya’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
YEREL HABERLER Konya’da otomobiller çarpıştı: 2 yaralı
Kadın arkadaşı ile babasını öldürüp, intihar etti
YEREL HABERLER Kadın arkadaşı ile babasını öldürüp, intihar etti
Baba ve kızını öldürdü, daha sonra intihar etti
YEREL HABERLER Baba ve kızını öldürdü, daha sonra intihar etti
Konyaspor’da Adana Demirspor maçı hazırlıkları başladı
YEREL HABERLER Konyaspor’da Adana Demirspor maçı hazırlıkları ...
Milletvekili Sorgun: "Gerekiyorsa Taliban'la da görüşürüz"
YEREL HABERLER Milletvekili Sorgun: "Gerekiyorsa Taliban'la da ...
Karatay Kent Konseyi “Yaz Okulu” sona erdi
YEREL HABERLER Karatay Kent Konseyi “Yaz Okulu” sona erdi
Konya'da inşaattan demir hırsızlığı
YEREL HABERLER Konya'da inşaattan demir hırsızlığı
Bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
YEREL HABERLER Bisiklet sürücüsünün tehlikeli yolculuğu kamerada
Konya’da sporcu yetiştirme merkezinin inşaat çalışmaları başladı
YEREL HABERLER Konya’da sporcu yetiştirme merkezinin inşaat ...
Merak üzerine ekmeye başladı üretimini her yıl arttırdı
YEREL HABERLER Merak üzerine ekmeye başladı üretimini her yıl ...
Konya'da 13 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 13 milyon adet gümrük kaçağı makaron ele ...
Konya'da 6 bin 92 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele geçirildi
YEREL HABERLER Konya'da 6 bin 92 adet kaçak cinsel içerikli ürün ele ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.