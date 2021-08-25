Kaza yaptığı otomobilinde 3 arkadaşı ölen sürücü, yaşam savaşı veriyor



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA´da 3 gencin yaşamını yitirdiği kazada yaralı kurtulan otomobil sürücüsü Mehmet Demirel (22), hastanede yaşam mücadelesi veriyor. Omzundan kopan sol kolu 5 saatlik ameliyatla yerine dikilen, ancak bedenine uyum sağlamayınca geri kesilen Demirel´in kaburgalarında kırık, beyninde de kanama bulunduğu belirtildi. Demirel´in tedavisi yoğun bakımda sürüyor.

Kaza, pazar günü saat 04.00 sıralarında Selçuklu ilçesi Yazır Mahallesi Şafak Caddesi'nde meydana geldi. Mehmet Demirel yönetimindeki 70 DT 224 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu refüjdeki ağaçlara çarpıp takla attı. Otomobildeki üniversiteli gençlerden Narter Kuyucu, Aybüke Ece Işık ve Hasan Yazar hayatını kaybetti, sürücü Mehmet Demirel ise ağır yaralandı. Demirel ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırdı. Ameliyata alınan Demirel´in kopan kolu, 5 saatlik ameliyat sonrası yerine dikildi.

Yaşamını yitiren 3 genç ise Yazır Mezarlığı´na defnedildi. Trafik polislerinin düzenlediği rapora göre kazanın, aşırı hız nedeniyle yaşandığı bildirildi.

SON ANLARINI PAYLAŞMIŞLAR

Gençlerin akşam saatlerinde sözleşip bir araya geldikleri, bir süre eğlendikten sonra evlerine dönmek için yola çıktıkları belirtildi. Ölen gençlerden Narter Kuyucu´nun Yeditepe Üniversitesi Bilişim Sistemleri bölümü, Hasan Yazar´ın Maltepe Üniversitesi İngiliz Dili ve Edebiyatı bölümü öğrencisi olduğu, Aybüke Ece Işık´ın ise üniversite sınavına girdiği ve tercih sonuçlarını beklediği ifade edildi. Gençlerden geriye, kazadan 2 saat önce, Aybüke Ece Işık ile Narter Kuyucu´nun birlikte sosyal medyada paylaştıkları fotoğraf kaldı.

KOPAN KOL UYUM SAĞLAMADI TEDAVİSİ SÜRÜYOR

Hastanede tedavisi süren Mehmet Demirel'in yerine dikilen kolu, vücuda uyum sağlamadığı için yeniden kesildi. Ayrıca Demirel'in, kaburgalarında önemli ölçüde kırık olduğu ve beyninde de kanama olduğu bildirildi. Demirel´in yoğun bakımdaki yaşam mücadelesi devam ediyor. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-08-25 09:58:24



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