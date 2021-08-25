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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Akşehir Onur Günü’nü kutladı

İHA

Akşehir Onur Günü’nü kutladı

Milli Mücadelede Batı Cephesi Karargahı göreviyle çok önemli bir rol üstlenen Akşehir’de, Taarruz hazırlıklarının sona ererek, Karargahın taşındığı 24 Ağustos 1922 tarihi anısına her yıl düzenlenen “Akşehir Onur Günü” etkinlikleri bu yılda coşkuyla kutlandı.
Onur Günü etkinlileri kapsamında ilk tören Cumhuriyet Meydanı’ndaki Atatürk Anıtına çelenk sunulmasıyla başladı. Törene; Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, İlçe protokolü, kamu kurum müdürleri, siyasi parti temsilcileri, şehit aileleri, gaziler ve vatandaşlar katıldı. Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, törende yaptığı konuşmada, zafere giden yolda Akşehir'in büyük önemi bulunduğunu ifade ederek, “Akşehir, Milli Mücadelenin önemli bir safhasını teşkil etmektedir. Bu kutlu mücadelenin önderleri, zafere giden yolda, siyasi ve askeri anlamda, stratejilerle donattıkları planlarını, şehrimize pay etmişlerdir. Yürütmüş oldukları yüce davada, bizlere de, birer şeref madalyası kazanma imkanını bahşettiler. Tarihin hiçbir safhasında, boyunduruk altına alınamayan aziz milletimizi, zincirler altına almayı amaçlayanlara karşı, Gazi Mustafa Kemal önderliğinde, Anadolu’nun aziz evlatları büyük bir mücadele başlatmıştır. Bu milli mücadele ile nihayete ulaşan, tarihe de, altın harflerle ismini yazdıran Büyük Taarruz’da, bağımsızlığı ve vatanı için, canını seve seve ortaya koyan, yüce Türk Milleti’ne, bugünün evlatları olarak bizler; şükranlarımızı sunuyoruz ‘Bir avuç Türk, Dünyaya Medyan Okuyor’ diye alay ettikleri ve dahi küçümsedikleri Milli Mücadelenin Kahramanları, Anadolu’yu arkasına alarak, düşmanlarına dünyayı zindan etmişlerdi. Kurtuluşun ve direnişin simgesi ve son kalesi olan Anadolu’nun evlatları, yeniden doğuşun, temsilciliği görevini layıkıyla yerine getirerek, bizlere bugünün Türkiye’sini miras bıraktılar. Milli Mücadelenin, altın harflerle yazıldığı topraklarımızda, düşman kuvvetlerine son darbenin vurulmasında, onları denize dökmede ve bu topraklara bir daha adım atmamak üzere defetmemizde, şehrimizin katkısı oldu büyüktür. Zira Büyük Zafer diye adlandırdığımız, Büyük Taarruz planının adımları, burada atılmıştır. Canları pahasına, ellerinden gelen tüm desteği orduya veren, Akşehirliler olarak bizler, bu kutlu günü yeniden hatırlamanın sevinci içerisindeyiz” dedi.
Başkan Akkaya’nın konuşmasının ardından bir gazi ile bir öğrenci tarafından şiirler okundu ve Akşehir Belediyesi Mehter Grubu tarafından bir gösteri sunuldu. Gösterinin ardından protokol ve törene katılan heyet temsili olarak mehter grubu ve Atlı Okçuluk Kulübü üyeleri eşliğinde Akşehir üstünden Afyon’a Yürüyüş yaptı. Yürüyüş sonunda Akşehir Batı Cephesi Karargahı Müzesine ulaşan heyete Akşehir Müze Müdürü Sevcan Karapıçak tarafından müze gezdirilerek bilgiler verildi.

Büyük Taarruz Bisiklet Turu Akşehir Etabı
Etkinlikler kapsamında Büyük Taarruz Bisiklet Turu Akşehir etabı da gerçekleştirildi. Garnizon Komutanlığı önünden başlayan Büyük Taarruz Bisiklet Turu Akşehir etabı, Akşehir Şehitliği’nde sona erdi. Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya ve bazı protokol üyeleri de bisikletçilerle birlikte pedal çevirdi. Şehitlikte saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasının ardından bisikletçiler, Afyonkarahisar’a doğru pedal çevirdiler. Bisiklet Turu, Afyon etabının da tamamlanmasının ardından düşmanın denize döküldüğü İzmir’de sona erecek.

Onur Günü Futbol Turnuvası
24 Ağustos Onur Günü etkinlikleri kapsamında düzenlenen Futbol Turnuvası’nın final karşılaşması da Sanayi Spor Kompleksi sentetik sahasında oynandı. Akşehir Martıspor Akademi, Beyşehir Gençlik ve Spor Kulübü, Eskişehir İdmangücü Futbol Kulübü, Konya Anadolu Kartalspor, Ilgın Gençler Birliği, Meram Konyaspor F.O., Karapınar Belediyespor ve Afyon Konyaspor F.O. olmak üzere 8 kulübün U12 takımlarının mücadele ettiği turnuvanın final maçını Eskişehir İdmangücü Futbol Kulübü’nü mağlup etmeyi başaran Ilgın Gençler Birliği kazandı. Karapınar Belediyespor da turnuvadan üçüncülükle ayrıldı.
Akşehir Belediye Başkanı Salih Akkaya, final maçı sonrasında yaptığı konuşmada; turnuvanın ilk kez düzenlendiğini hatırlatarak, bundan sonraki yıllarda organizasyonu sürdürmek istediklerini belirtti. Turnuvanın ilk 3 takımına kupaları, final maçını izleyen protokol üyeleri tarafından takdim edildi.

Atlı Okçular nefesleri kesti
Akşehir’deki etkinlikler Nasreddin Hoca Stadyumunda düzenlenen Atlı Okçuluk gösterileri ile devam etti. Atlı okçuluk gösterilerinde; etkinliğe katılan 3 kulübün sporcuları izleyenlere heyecanlı ve coşku dolu anlar yaşattı. Akşehir protokolü, bazı kamu kurum ve kuruluşları ile siyasi partilerin yöneticilerinin de izlediği gösteriler için Akşehirliler Nasreddin Hoca Stadyumu’nun tribünlerini doldurdu. Konya Atlı Okçuluk Spor Kulübü, Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Spor Kulübü (ESOK) ve Akşehir Nasreddin Hoca Atlı Okçuluk Spor Kulübü okçuları, yaptıkları gösterileriyle izleyenleri büyüledi. Gösterilerin sonunda, Konya Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Emre Kibar, Eskişehir Sultan Atlı Okçuluk Spor Kulübü (ESOK) Başkanı Cüneyt Buzlu ve Akşehir Nasreddin Hoca Atlı Okçuluk Spor Kulübü Başkanı Raif Yavuz’a protokol tarafından birer plaket takdim edildi.

Tarihi Maç Yeniden Canlandırıldı
Atatürk’ün Büyük Taarruz öncesi savaş planlarını görüşebilmek ve komutanları bir araya toplayabilmek amacıyla Batı Cephesi Karargahı olan Akşehir’de düzenlediği tarihi futbol maçı, Akşehir Onur Günü etkinlikleri çerçevesinde yeniden canlandırıldı. Akşehir Nasreddin Hoca Stadyumu'nda Akşehirli Veteranlar ile Akşehir Garnizon Komutanlığı takımı arasında bir dostluk maçı yapıldı. Maçı Akşehir Kaymakamı Ahmet Sait Kurnaz, Garnizon Komutanı Albay Tolga Yuvalı, Akşehir Belediye Başkanı Dr. Salih Akkaya, ilçe protokolü ve vatandaşlar izledi. Berabere biten maç sonunda takım kaptanlarına maçı izleyen protokol tarafından kupaları takdim edildi. Protokol üyelerinin ödül takdiminin ardından hatıra fotoğrafı çekildi.

Dilek Fenerleri Gökyüzü ile Buluştu
Akşehir’deki son etkinlik gece Nasreddin Hoca Meydanı’nda gerçekleştirildi. ‘Akşehir’den Zafere Dilek Feneri Gönderiyoruz’ adı altında gerçekleştirilen etkinlikte Akşehir Belediyesi tarafından dağıtılan dilek fenerleri etkinliğe katılan vatandaşlar ve protokol üyelerince yakılara gökyüzüne bırakıldı. Renkli görüntülerin oluştuğu etkinliğe vatandaşlar ve çocuklar yoğun ilgi gösterdi.

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