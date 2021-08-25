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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Jandarmadan KTB’ye teşekkür plaketi

İHA

Jandarmadan KTB’ye teşekkür plaketi

Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç’in katılımıyla Konya Ticaret Borsası (KTB) Başkanı Hüseyin Çevik ve yönetimine Yunak ilçesinde yapılan jandarma binasına katkılarından dolayı plaket takdiminde bulundu.
İl Jandarma Komutanlığı tarafından Yunak/Birimler Geçici Jandarma Asayiş ve Yol Kontrol Binasının yapımına vermiş oldukları katkılardan dolayı KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ve yönetimine plaket verildi.

“Kurumlar arası işbirliği adına güzel bir hizmet”
Yunak’taki jandarma binasının yapımına katkılarından dolayı KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür eden Vali Vahdettin Özkan, stratejik ve ihtiyaç olan bir alanda hem güzel fiziki bir altyapının oluşturulmasının hem de içinin donatılmasının çok güzel bir hizmet olduğunu söyledi. Vali Özkan, “İl Jandarma Komutanlığımızın bir talebi olmadan orada bir ihtiyacın zuhur ettiğini görünce Konya Ticaret Borsamızın kendiliğinden harekete geçerek ‘biz ne katkı sunabiliriz?’ sorusunun sorulması çok kıymetlidir. Özellikle vatandaşlarımıza giden hizmetler esas alınarak, ilimizde bütün belediyeler, kamu kuruluşları ve meslek kuruluşları el birliği ile güzel bir koordinasyon ile çalışmaktadır. Sanayi Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası ve diğer meslek kuruluşları bu noktada İl Emniyet Müdürlüğümüze, İl Jandarma Komutanlığı’mıza, İl Milli Eğitim Müdürlüğümüze ve İl Sağlık Müdürlüğümüze dokunulması gereken hususlarda kendiliğinden harekete geçmişlerdir. Hem kaynak olarak hem de diğer imkanları seferber ederek bu hizmetleri iyileştirmede nitelikli katkı sundular. Bundan sonra da Konya’mıza gelecek hizmetler açısından iş birliği ile hareket edilerek bu çalışmaların devam edeceği yönünde bir iklim ve atmosfer var. Bu iklim ve atmosferin devam etmesi temennimiz ile tekrar katkılarından dolayı Konya Ticaret Borsamıza teşekkür ederim” dedi.

“Teşekkürlerimi sunuyorum”
İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu da, bölgede önemli bir ihtiyaç olan binanın yapımına katkılarından dolayı KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik ve yönetim kurulu üyelerine teşekkür ederek, “Jandarmamızın bugün önemli bir bölgede böylesi güzel bir binaya kavuşmuş olmasından dolayı oldukça mutlu oldum. Devlet millet dayanışmasının, kurumlar arası iş birliğinin en güzel örneklerinden birini teşkil ediyor” diye konuştu.

“Güvenlik güçlerimize destek vermekten mutluyuz”
KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik de Borsa olarak şehrimizin tarımsal üretim ve ticaretine değer katarken sosyal faaliyetler içinde de yer aldıklarını ifade etti. Çevik, “Milletimizin huzuru, güvenliği, saadet ve esenliği için mücadele eden güvenlik güçlerimize bu noktada maddi ve manevi destek vermekten büyük mutluluk duyuyoruz. Yunak ilçemizin Saray Mahallesinde yapımına katkı sunduğumuz jandarma binası da bu anlamda önemli. Binanın Yunak bölgemize ve Konyamıza hayırlı olmasını diliyorum” dedi.
Konuşmalarının ardından Konya Valisi Vahdettin Özkan, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu ve İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, KTB Meclis Başkanı M. Namık Köklüsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Bahri Karapınar, Mehmet Büyükalim ve Kazım Küçükçöğen’e plaket takdiminde bulundu. KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik de İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu’ya, II. Abdülhamid döneminde renkli basılan 1907 tarihli Konya Vilayet Haritasının yer aldığı tablo hediye etti.
Törene, Konya Valisi Vahdettin Özkan’ın yanı sıra İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Şakir Uslu, İl Emniyet Müdürü Engin Dinç, KTB Yönetim Kurulu Başkanı Hüseyin Çevik, KTB Meclis Başkanı M. Namık Köklüsoy, Yönetim Kurulu Üyeleri Bahri Karapınar, Mehmet Büyükalim ve Kazım Küçükçöğen katıldı.

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