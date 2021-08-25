Kuaförler, mesleki yeterlilik belgelerini aldı

Konya’da kuaförlük branşında seviye4 mesleki yeterlilik belgesi almaya hak kazanan meslek sahiplerinin belgeleri törenle sahiplerine verildi.

KONYA Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği (KONESOB)’un TESKESYEM ile yaptığı protokol çerçevesinde kuaförlük branşında Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanan meslek sahiplerine belgeleri törenle takdim edildi. KONESOB toplantı salonunda gerçekleştirilen programa, KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, Konya Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Veli Baranok ve kursiyerler katıldı.

Nitelikli iş gücüne katkı sunmak amacıyla başlattıkları proje hakkında bilgiler veren KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak, “KONESOB, ESYEM ve Konya Kuaförler Odamızca projeyi yürütüyoruz. Kuaförlük sektöründe hizmet veren meslek sahibi kardeşlerimiz mesleki yeterlik belgesiyle birlikte daha nitelikli olarak işlerine sahip çıkar ve daha güzel işler yaparlar. Kazananları tebrik ediyor, başarılar diliyorum” dedi.

Başkan Karabacak, MYK Kuaför Mesleki Yeterlilik Belgesi almak isteyen meslek sahiplerinin Konya Kuaförler Esnaf Odasına başvurmaları gerektiğini sözlerine ekledi. Programın sonunda Mesleki Yeterlilik Sınavını başarıyla tamamlayanlara belgeleri KONESOB Başkanı Muharrem Karabacak ve Konya Kuaförler Esnaf Odası Başkanı Veli Baranok tarafından verildi.

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