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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Karatay’da sıcak asfalt seferberliği sürüyor

İHA

Karatay’da sıcak asfalt seferberliği sürüyor

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi sıcak asfalt seferberliği kapsamında, 2019 yılında 138, 2020’de ise 226 sokağı sıcak asfaltla buluşturdu.
İlçede bulunan sanayi bölgelerinin asfaltlama çalışmalarına da büyük önem veren Karatay Belediyesi sadece geçtiğimiz yıl 4 sanayi sitesinde 110 bin metrekareden fazla sıcak asfalt çalışması yaptı. Altyapısı tamamlanan ilçedeki tüm yolları asfaltla buluşturan Karatay Belediyesi, geçtiğimiz günlerde uygun şartlarda saatte 240 ton asfalt üretimlik kapasitesiyle yeni asfalt plentinin de devreye girmesiyle asfalt çalışmalarına iyice hız verdi. Toplamda 13 milyon 500 bin liralık maliyetiyle üretime başlayan yeni asfalt plenti, asfaltlama hizmetlerinin çok daha hızlı ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmesine olanak sunarken araç filosunun da güçlenmesiyle birlikte yeni asfalt sezonu Karatay Belediyesi için bir hayli yoğun geçiyor.

“Son 4 ayda 90 noktanın sıcak asfalt çalışması tamamlandı”
Bu kapsamda Karatay Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğüne bağlı ekipler, yeni asfalt sezonunun başladığı Mayıs ayından bugüne kadar 90 noktada sıcak asfalt çalışmasını tamamladı. Söz konusu çalışmalarla 100 bin tondan fazla sıcak asfalt döken ekipler, belediye tarafından bu sezon için ortaya konan 250 bin ton asfalt dökme hedefine de adım adım yaklaşması için büyük emek harcıyor. Yolları sıcak asfaltla buluşan mahalle sakinleri de Karatay Belediyesinin yürüttüğü çalışmalardan memnuniyetlerini dile getirdi. Vatandaşlar, belediye ekiplerinin durmadan çalıştığını ve daha kaliteli yollarda ulaşım imkanına kavuştuklarını belirterek Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca’ya teşekkür etti.

“Hemşehrilerimize hizmetin en iyisi için gayret ediyoruz”
İlçenin dört bir tarafında yürütülen sıcak asfalt çalışmalarını değerlendiren Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, ilçeye hizmetin en iyisi için canla başla çalıştıklarını belirtti. Karatay Belediyesi olarak merkezde ve merkeze uzak mahallelerin tamamında asfaltlama seferberliği ilan ettiklerini ve çalışmalarını bu yönde yürüttüklerinin altını çizen Başkan Hasan Kılca, “Emeğimizle, enerjimiz ve hizmet aşkımızla ilçemize hizmet etmek için durmadan çalışıyoruz. İlçemize artı değer olacak her türlü çabanın içerisinde olmaya devam ediyoruz. Bu kapsamda da sık sık ilçemizin bütün mahallelerimizi ziyaret ediyor, muhtarlarımız ve bölge sakinleriyle bir araya geliyoruz. Sahada hemşehrilerimizin isteklerini ve ihtiyaçlarını yerinde tespit ederek ekiplerimizle hızlı karar alıyor ve anında da uygulamaya koyuluyoruz. Bu çalışma prensibimiz, hizmetlerimizin hem daha verimli hem de çok daha doğru şekilde olmasını sağlıyor. Mahallelerimizin ihtiyaç duyduğu asfalt çalışmaları için Fen İşleri Müdürlüğümüze bağlık tüm ekiplerimiz de, ilçemizin birçok noktasında şu anda faaliyetlerini sürdürüyor. Bütün gayretimiz, vatandaşlarımıza daha rahat ve daha konforlu bir ulaşım imkanı sunabilmek. Yollarımızın standardı gün geçtikçe yükseliyor. Belediye olarak bu sezon için belirlediğimiz 250 bin ton asfalt dökme hedefimize de adım adım yaklaşıyoruz. Yeni asfalt sezonunun başladığı Mayıs ayından bu yana altyapısı tamamlanan 90 noktaya 100 bin tondan fazla sıcak asfalt döktük. Yılsonuna kadar da bu yıl için hedeflediğimiz tüm işlerimizi tamamlayana kadar ekiplerimiz çalışmaya devam edecek” dedi.

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