İlhan Palut: “Kompakt oyun ve mücadeleye umarım devam ederiz”

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, takım oyunu oynadıkları ve mücadele ettikleri sürece var olduklarını söyleyerek, “Beraber kompakt oyun ve mücadeleye umarım devam ederiz. Böyle devam ettiğimiz zaman sonunda kazançlı çıkan takım inşallah biz olacağız” dedi.

Konyaspor, Kayacık Tesisleri’nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Adana Demirspor maçı hazırlıklarını sürdürdü. Antrenman öncesi İlhan Palut ve kaleci İbrahim Sehic basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Başakşehir maçının sezonun ilk iç saha maçı ve uzun süre sonra az da olsa seyircinin destek verdiği ilk maç olduğunu kaydeden Teknik Direktör İlhan Palut, “Lige iyi başlamak, puanlarla başlamak, galibiyetlerle başlamak bizim adımıza önemli. Lig uzun bir maraton. Gördüğünüz gibi o maç hemen geride kaldı. Adana Demirspor maçı hazırlıkları şu anda devam ediyor. Anicic bugün salonda çalışıyor. Ayak parmağında bir sıkıntısı var. Bir de Musa’nın süregelen bir sakatlığı var. Onun dışında tüm takım olarak Adana Demirspor maçı çalışmalarına devam ediyoruz. Her maçın kendine özel bir hazırlığı, analizi var. Rakibin önemi, iç sahada mı, dış sahada mı oynuyoruz? Bunun belirleyiciliği de var. Şu an için çalışmalar devam ediyor. İlk iki maç oynayan takımdan hem maça başlayan hem de oyuna sonradan katkı veren oyunculardan memnunum. Herkes iyi çalışıyor. Yine en iyi, en ideal 11’imizi çıkarmaya çalışacağız” diye konuştu.



“İsimler üzerinden yürüyen bir takım değiliz”

Konyaspor’un, takım oyunu oynadığı sürece ve mücadele ettiği sürece var olduğunu ifade eden İlhan Palut, “İsimler üzerinden yürüyen bir takım değiliz. Onun için beraber kompakt oyun ve mücadeleye umarım devam ederiz. Böyle devam ettiğimiz sürece her maçı kazanacağız diye bir şey yok ama uzun vadede böyle devam ettiğimiz zaman sonunda kazançlı çıkan takım inşallah biz olacağız” şeklinde konuştu.

Yabancı kuralı konusuna da değinen Palut, “Artık kurallar kondu. Herkes transfer dönemini bir şekilde bu yeni kurala göre dizayn etti. Şimdi artık bunun da devam edeceği aşikar. Artık lig başladı ve devam ediyor. Bence tüm takımlar, bizler buna bu şekilde konsantre olup kabullenmeliyiz. İnşallah bu kuralla, Türk oyuncular daha fazla şans bulmasıyla beraber ülke futbolu, milli takımımız adına daha iyi bir jenerasyon yetişmiş olur” ifadelerini kullandı.



Sehic: “Rakibimizi ciddiye alacağız”

Lige 2 maçta 6 puanla başlamanın başkaları için sürpriz olabileceğini dile getiren 32 yaşındaki kaleci Sehic, “Benim için sürpriz bir sonuç değildi. Çünkü sezon başından beri iyi çalışıyoruz. Takımımız halen çok iyi çalışmaya devam ediyor ki takımımız hak ettiği ligin en yukarıdaki noktalarında yer bulsun. Alçak gönüllü olmak gerekiyor. Maç maç hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. Bu yüzden Adana Demirspor takımına iyi bir şekilde hazırlanıp rakibimizi ciddiye alacağız. Bununla birlikte zaten analizimizi de yapmış bulunduk. Çalışmalarımıza da devam ediyoruz. Adana’dan başarılı dönmek istiyoruz” diye konuştu.

