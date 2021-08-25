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Başkan Altay: “Gençlerimizin hem bugününü hem yarınını inşa etmek için çalışıyoruz”

İHA

Başkan Altay: “Gençlerimizin hem bugününü hem yarınını inşa etmek için çalışıyoruz”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) tarafından düzenlenen Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’nde katıldığı sempozyumda gençlerle ilgili yürüttükleri örnek çok sayıda projeyi anlattı.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, TBB düzenlediği Genç Dostu Şehirler Kongre ve Sergisi’nde “Gençlik ve Şehir” başlıklı sempozyuma katıldı. Ankara Ticaret Odası (ATO) Congresium Kongre ve Sergi Merkezi’nde gerçekleştirilen sempozyumda Konya Büyükşehir Belediyesi olarak gençlerle ilgili yürüttükleri projeleri anlatan Başkan Altay, Konya’nın tarihin her döneminde çok önemli medeniyetlere ev sahipliği yapmış önemli şehirlerinden birisi olduğunu söyledi. Şehirleri planlarken yapmaya çalıştıkları iki unsur olduğunu belirten Başkan Altay, “Birincisi, gençlerimizin şu anda yaşayacakları, sosyal ve kültürel olarak gelişebilecekleri, iyi bir eğitim alabilecekleri bir şehir inşa etmek. Bir taraftan da onların yarınlarında yaşayabilecekleri bir şehir inşa etmeye çalışıyoruz. Aslında işimiz çok zor. Hem bugünü hem de gelecekte onlara; güvenli, temiz, huzurlu, ekonomisi üst düzeyde bir şehir oluşturabilmek için gayret ediyoruz. Ama gençlerimizin bunu sadece bize bırakmaması ve yönetim kademelerinde mutlaka görev almaları gerekiyor. Sadece eleştirerek değil, katkı vererek de bu süreci yürütmeleri lazım" şeklinde konuştu.

"Üniversite şehri Konya"
Konya’nın 5 üniversitesiyle aynı zamanda bir üniversite şehri olduğuna da değinen Başkan Altay, “5 üniversitede 150 bin üniversite öğrencisi barındırıyoruz ve Konya Büyükşehir Belediyesi olarak bu manada birçok proje ve gençlik faaliyeti yürütüyoruz. Atabey Gençlik Projemiz, Bilgehane, Medeniyet Akademilerimiz, gençlik merkezlerimiz, eğitim kamplarımız, üniversite gençlik merkezlerimiz, üniversiteli gençlerden oluşan gençlik meclislerimiz çalışmalarına devam ediyor” diye konuştu.

"Animasyon ve dijital sanat merkezi Türkiye'de ilk"
Yeni hayata geçirdikleri Animasyon ve Dijital Sanatlar Merkezi (ADSA) hakkında da bilgi veren Başkan Altay şöyle devam etti: “Özellikle pandemiyle birlikte dijital teknoloji, animasyon ve oyunlar tüm dünyada çok önemli bir Pazar haline geldi. Konya’da özellikle gençlerimizin artık tüketen değil, üreten bir nesil olmaları için böyle bir merkez ve akademi oluşturduk. İnşallah Türkiye’de ilk olacak bu merkezde Konya’mızı animasyon ve oyun sektörünün başoyuncularından yapmayı arzu ediyoruz. Bu kapsamda şu anda Beyşehir’de kampımızda 17 yaş üzeri 500 gencimiz oyun geliştirme ve yaz kampındalar. Burada çocuklarımız yaklaşık 10 gün boyunca ekipler halinde oyun tasarımları gerçekleştiriyor. Yazdıkları oyunları sektör oyuncularıyla paylaşacaklar. Böylece yazdıkları oyunları da satabilecekleri bir platform oluşturmaya çalışıyoruz. Oyun geliştirme ve yaz kampımız da Türkiye’ye örnek bir proje” ifadelerini kullandı.

"Kapsül teknoloji platformu ile yarışmalarda öğrencilerimizin ihtiyaçlarını karşılıyoruz"
Konya Bilim Merkezi’nin Türkiye’nin TÜBİTAK tarafından desteklenen ilk bilim merkezi olduğunu dile getiren Başkan Altay, “Kapalı alanı ve fonksiyonlarıyla her yaştan çocuğumuza bilimi sevdirecek etkinlikler düzenliyoruz. Bu manada, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dan Genç Dostu Şehir Ödülü alan Kapsül Teknoloji Platformu da Bilim Merkezi’nin bir çıktısı. Kapsül programı kapsamında şunu yapmaya çalışıyoruz: TEKNOFEST ile birlikte gençlerimizin bilime eğilimleri arttı ve takımlar halinde yarışma alışkanlığı ve kapasitesi oluştu. Üniversitelerimizde özellikle teknoloji festivallerine katılacak öğrencilerimizi tespit ederek onların özel ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Yani Konya’nın içinde bulundurduğu üniversite öğrencilerinin teknolojiye, bilime daha fazla katkı sağlamalarını ve önlerine bir hedef koyarak bu geliştirdiklerinden ileride bir ekonomik kazanç elde etmelerine çalışıyoruz. Ayrıca bu dönem belediyeciliğin en önemli işlerinden olan Sıfır Atık ve Akıllı Şehirler konusunda da bu arkadaşlarımız bizim çalışma arkadaşlarımızla birlikte yeni teknolojinin üretilmesi, ürettiğimiz teknolojilerin uygulamasının yapılması ve yeni fikirlerin ortaya çıkması konusunda da süreci yürütüyor” ifadelerini kullandı.
Başkan Altay Necmettin Erbakan Üniversitesi işbirliğiyle hayata geçirdikleri Sosyal İnovasyon Ajansı’na da değindiği konuşmasına şu sözlerle devam etti: “Üniversitemiz ile de sosyal konularda bir çalışma yürütüyoruz. Sadece teknolojiye yatırım yapmak, gençlerimizi sadece teknoloji alanında geliştirmek yeterli değil. Mutlaka sosyal ve kültürel alanda da onların önünü açacak programlar yürütmek istiyoruz” dedi.

"Dünyanın en güzel şehirlerinden birini oluşturmak için çalışıyoruz"
Konya Büyükşehir Belediyesi’nin önceliğinin çocuklar ve gençler olduğunu kaydeden Başkan Altay, “Bütün projelerimizi, bütün çalışmalarımızı fiziki, sosyal ve kültürel işlerimizi bu bağlamda yürütmeye gayret ediyoruz. İnşallah Konya çocuk dostu, genç dostu bir şehir olarak çok daha önce çıkacaktır. Türkiye’nin değil, dünyanın en güzel şehirlerinden birini oluşturmak için çaba sarf ediyoruz” diyerek sözlerini noktaladı. Oturumda; Azerbaycan Şehirler Birliği Başkanı ve Nerimanov Belediye Başkanı Temraz Tagıyev, Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Ankara Akyurt Belediye Başkanı Hilal Ayık ve Ordu Gülyalı Belediye Başkanı Ulaş Tepe de yürüttükleri gençlik çalışmalarını anlattı. Başkan Altay katıldığı sempozyumun ardından Konya Büyükşehir Belediyesi ile Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nın stantlarını ziyaret ederek, yürütülen çalışmalarla ilgili stant görevlilerinden bilgi aldı.

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