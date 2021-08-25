Konya'da otomobil takla attı: 4 yaralı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Konya'nın Yunak ilçesinde kontrolden çıkan otomobilin takla atması sonucu meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.

Kaza, AkşehirYunak karayolunun 40'ıncı kilometresinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, sürücüsü belirlenemeyen 06 AB 3809 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıktı. Yoldan çıkan otomobilin şarampole yuvarlanarak takla attı. Araçta bulunan Şevket D., Vahide D., Döndü Y. ve Ercan isimli şahıslar yaralandı. İhbar üzerine olay yerine ambulans, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralılar sağlık görevlilerinin yaptığı müdahalenin ardından Akşehir Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.