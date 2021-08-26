Karatay Belediyesi 8 okulun halı sahasını tamamladı

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediyesi “Karatay’daki 30 Okula 30 Yeni Halı Saha” projesi kapsamında 8 okulun halı saha yapımını tamamladı.

Fiziki ve altyapı belediyeciliğinin yanında Karatay Belediyesi, gençliğe ve özellikle de spora büyük önem veriyor. “Karatay’daki 30 Okula 30 Yeni Halı Saha” projesini hayata geçiren Karatay Belediyesi, halı saha projelerinin ilk temellerini de geçtiğimiz yıl Ekim ayında atmıştı. Milli Eğitim Bakanlığının Eylül ayında okullarda yüz yüze eğitimin yeniden başlaması kararını almasıyla birlikte Karatay Belediyesi Yapı Kontrol Müdürlüğü ekipleri de halı sahaların yeni döneme yetişmesi için çalışmalarını hızlandırdı. Bu kapsamda ekipler, “30 Okula 30 Suni Halı Saha Projesi” içerisinde yer alan 8 okulun halı sahasının yapımını tamamladı. Yapımı tamamlanan halı sahalar ise şunlar; Şehit Azam Güdendede Anadolu Lisesi, Şehit Üsteğmen Mehmet Düzenli İmam Hatip Ortaokulu, Çumralıoğlu Anadolu İmam Hatip Lisesi, Hüseyin Sevim Köroğlu İlkokulu, Namık Kemal Ortaokulu, Köseali İlkokulu, Kızören ile İpekler mahallesindeki okullar.



“Gençlik, ülkemizin en kıymetli hazinesidir”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Karatay Belediyesi olarak gelişim ve eğitim çağındaki bütün genç ile çocuklara yönelik projeler ürettiklerini dile getirdi. Geçtiğimiz yıl Ekim ayı ile birlikte temelleri atılmaya başlanan halı sahaların bu amacı taşıdığını belirten Başkan Hasan Kılca, “Gençlik, ülkemizin ve insan hayatının en kıymetli hazinesidir. Türkiye de genç nüfus bakımından oldukça zengin bir ülke. Bizim de gençlerimize güvenimiz tam. Zira araştıran, öğrenen ve sürekli kendini geliştiren bir gençliğimiz var elhamdülillah. Onlar için ne yapsak azdır çünkü onlar, bizim başımızın tacı. Bu bağlamda bizler de Karatay Belediyesi olarak çocuklarımızın hem bedensel hem de zihinsel anlamda yetişmelerine katkı yapmak amacıyla geçtiğimiz yıl Karatay’daki 30 okulumuza halı saha yapılabilecek alanlara yeni suni çim halı saha kazandırma çalışması başlatmıştık. Ekiplerimiz şu ana kadar 8 okulumuzun halı saha projesinin yapımını tamamladı. Halı sahalarımız; 1000 metrekare ebatlarında, FIFA normlarında ve suni çim saha şeklinde inşa ediliyor. Halı sahalarımızın etrafı Galvanizli kafes tellerle çevrili. Yine halı sahalarımızın yürüme yolları da kilitli parkeyle kaplı. Bu projemizle yarınlarımız ve umudumuz olan yavrularımızın en güzel şekilde yetişmesine katkı sunmayı amaçlıyoruz. Ülke olarak güçlenerek ve kalkınarak ilerlemek için gençlerimize ihtiyacımız var. O yüzden biz gençlerimizi çok seviyoruz ve onlara yönelik projeler üretmeye, onları mutlu etmeye çalışıyoruz. Bu vesileyle yapımı tamamlanan 8 adet halı sahamızın hayırlı olmasını diliyorum. Kalan diğer halı sahalarımızı da hızlı bir şekilde bitirerek çocuklarımızın kullanımına sunmuş olacağız inşallah” şeklinde konuştu.

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