16 yaşındaki çocuk, 18 yaşındaki Özgür'ü öldürdü

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da Özgür Koyun (18) yolda karşılaşıp sigara istediği H.Y. (16) tarafından çıkan tartışmada bıçaklanarak öldürüldü.

Olay, saat 03.00 sıralarında Kılıçaslan Mahallesi Adanalı Caddesi'nde meydana geldi. Özgür Koyun, bir arkadaşıyla birlikte gezerken iddiaya göre, yolda karşılaştığı H.Y.'den sigara istedi. H.Y.'nin olumsuz cevap vermesi üzerine tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine H.Y., Özgür Koyun'u, göğsünden bıçakla yaraladı. Kanlar içinde kalan Özgür Koyun, çağırılan ambulansla kaldırıldığı Meram Tıp Fakültesi Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

Özgür Koyun'un arkadaşının verdiği eşkal üzerine H.Y. mahallede yakalandı. H.Y., sorgulanmak üzere Çocuk Şube Müdürlüğü´ne götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-08-27 10:35:26



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.