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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Adada kullanılan biçerdöverler dubalarla suda yüzdürülüp kıyıya taşındı

İHA

Adada kullanılan biçerdöverler dubalarla suda yüzdürülüp kıyıya taşındı

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, göldeki adada tarımsal faaliyetlerde kullanılan biçerdöverler duba üzerinde suda yüzdürülerek karşı taraftaki kıyılara taşınıyor.
Beyşehir Gölü’nün 33 adasından birisi olan Çeçen Adası’nda her yıl zirai faaliyetler gerçekleştiriliyor. Çiftlik Mahallesi'nde yaşayan çiftçiler tarafından sahiplerinden ekim için kiralanan adada hububat ürünleri yetiştiriliyor. Bu yıl da dört tarafı suyla çevrili adada arpa ekimi yapan çiftçiler, hasat mesaisini tamamladı. Önce ekilen ürünü, ardından saman balyalarını ve traktör gibi zirai araçlarını duba üzerinde karşı kıyılara taşıyan çiftçiler, son olarak da biçerdöveri duba üzerinde göl sularında yüzdürerek mesaisini noktaladı. Adadan 3 kilometre uzaklıkta bulunan karşı kıyıdaki Gölkaşa Mahallesi'ne duba üzerinde yüzdürülerek nakledilen biçerdöverin tatlı sulardaki yaklaşık yarım saat süren yolculuğu ilginç görüntüler oluşturdu. Biçerdöverin göl üzerindeki seyahati havadan da drone ile görüntülendi.
Çiftlik Mahallesi'nde çiftçilik yapan Mehmet Erdoğan, kardeşiyle birlikte her yıl kiraladıkları Çeçen Adası’nda bu yıl arpa ektiklerini belirterek, ekim ve hasat faaliyetinde kullanmak üzere adaya traktör, zirai aletler ve biçerdöveri de suda yüzdürerek taşıdıklarını söyledi. Hasadın da bitmesinin ardından adaya naklettikleri traktör, römork, zirai aletler ve biçerdöveri tekrar karşı kıyılara taşıdıklarını anlatan Erdoğan, bunun öncesinde ektikleri ürün ile saman balyalarını da aynı şekilde evlerine naklettiklerini hatırlattı.
Sudaki taşımacılığı özel olarak yaptırdıkları demir dubayla sağladıklarını, dubayı da motorlu teknelerle çekerek karşı kıyıya kadar yüzdürdüklerini anlatan Erdoğan, “Bu yıl da kazasız belasız biçerdöverimizi karaya çıkardık. Bu sene adanın tamamına arpa ekmiştik. Kardeşimle ve aile fertlerimizle adada ekim yaptık, biçtik ve bir yandan hububatı ve samanları karaya çıkardık. Daha sonra zirai aletlerimizi, traktör ve römorkunu, en son da adaya götürdüğümüz biçerdöverimizi tekrar karaya çıkardık. Tabi bu suda taşımacılığı yaparken hava şartlarına dikkat ediyoruz, rüzgar ve gölde dalga olmadığı zamanlarda yapıyoruz. Bu yıl gölde su seviyesi düşük olduğu için biraz sıkıntılı geçti ama herhangi bir sorun yaşamadık geçişlerde. Defalarca kez seferlerle bu nakilleri gerçekleştirdik. Daha önceki yıllarda biçerdöverimiz yokken, kiralamak istediğimiz biçerdöver sahiplerine senet verirdik, çünkü göle düşme riski olur diye korkuyorlardı. Daha sonrasında ise kendi biçerdöverlerimize sahip olunca, bu taşımacılık işlerini kendi biçerdöverimizle yapmaya başladık. Artık iyice alıştık. Uzun yıllar önce bizden önce bu işleri nakilleri tahta duba üzerinde yaparlarmış, adada o zamanlar her şey beden gücüyle, daha zor şartlarda ve hayvanlarla ekim dikim yapılırmış. Şimdi ise demir dubayla her türlü zirai araç ve aletlerimizi, ürünlerimizi daha kolay bir şekilde adadan karaya göl üzerinde taşıyabiliyoruz” diye konuştu.

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