Konya Büyükşehir Kastamonu’ya 10 hafriyat kamyonu daha gönderdi

Konya Büyükşehir Belediyesi, Batı Karadeniz bölgesinde yaşanan sel felaketi nedeniyle selden en çok zarar gören Kastamonu’da yaraları sarmak için desteğini sürdürürken; son olarak bölgeye 10 adet hafriyat kamyonu gönderdi.

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin Batı Karadeniz’de sel felaketinin yaşandığı şehirlere desteği sürüyor. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, aşırı yağışların yol açtığı sel felaketinin izlerini silmek ve afet bölgelerinde hayatın normale dönmesini sağlamak amacıyla devletin her kademesiyle afetzedelerin yanında olduklarını ifade etti. Hem Konya’dan hem de ülkenin farklı bölgelerden giden ekiplerin sahada canla başla mücadele ettiğini vurgulayan Başkan Altay, “Sel bölgesindeki eksikleri giderme noktasında Konya Büyükşehir Belediyesi olarak biz de birçok araç, ekip ve ekipmanlarla çalışmalara katkı vermeyi sürdürüyoruz. Son olarak 10 adet hafriyat kamyonunu Kastamonu’ya göndermek üzere yola çıkardık. Bu zor günleri devlet millet birlikteliğiyle atlatacağız” ifadelerini kullandı.

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