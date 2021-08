Başkan Kavuş: “Meram’ın geleceğini tüm hemşehrilerimizle beraber planlıyoruz”

BM Genel Kurulu Başkanı Bozkır: "Afgan halkının uluslararası toplumun desteğine her zamankinden çok ihtiyacı var"

Konya’nın merkez Meram İlçe Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, küçüğünden büyüğüne ilçede herkesin derdinin Meram olduğunu belirterek, “Meram’ın geleceğini tüm hemşehrilerimizle beraber planyıyoruz” dedi.

AK Parti Meram İlçe Teşkilatı’nın organize ettiği programlar kapsamında AK Parti Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular’ın durağı Alavardı Mahallesi oldu. Heyet, esnafları ziyaret ederken talepleri dinleyerek sohbet etti. Cuma Namazı sonrası Alavardı Mahallesi Muhtarlığı tarafından hazırlanan aşure Milletvekili Özdemir, Başkan Kavuş, Başkan Dolular tarafından vatandaşlara ikram edildi.



“Hemşehrilerimizin teveccühü bizlere kuvvet veriyor”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, yapılan her işte istişareyi önemsediklerini kaydederek, Meram İlçe Teşkilatımızın organize ettiği programlar kapsamında bugün Alavardı Mahallemizdeydik. Esnaflarımıza ‘hayırlı işler’ diledik, taleplerine çözüm üretmeye çalıştık. Göreve geldiğimiz günden bu yana Meram’da bölge ayırt etmeksizin her yere hizmet ettik, etmeye de devam edeceğiz. Hemşehrilerimizin ziyaretlerde gösterdiği teveccüh bizlere ayrıca güç, kuvvet veriyor. Küçüğünden büyüğüne ilçemizde yaşayan herkesin derdi Meram. Meram’ın geleceğini tüm hemşehrilerimizle beraber planlıyoruz” şeklinde konuştu.



“Herkesin huzur içerisinde yaşadığı bir meram”

AK Parti Teşkilatlarının her zaman vatandaşlarla iç içe olduğunu kaydeden Konya Milletvekili Hacı Ahmet Özdemir, “Gönüllere girmeyi esas alan partinin mensupları olarak sık sık hemşehrilerimizle bir araya gelmeye özen gösteriyoruz. Esnaflarımızı ziyaret ediyoruz taleplerini dinliyoruz. Belediye Başkanımız Mustafa Kavuş öncülüğünde Meram’da çok güzel işlere imza atılıyor. Herkesin mutlu ve huzurla yaşadığı Meram’ın temelleri atılıyor. İlçe Teşkilatımız ise bu başarıya önemli derecede destek veriyor. Bu emek ve gayretle Meram’ı çok daha güzel günler bekliyor” dedi.



“Meram’da çok güzel bir uyum içerisindeyiz”

Vatandaşlarla sürekli olarak bir arada olmak amacıyla teşkilat programlarının hız kesmeden devam ettiğini kaydeden AK Parti Meram İlçe Başkanı Mustafa Dolular ise, “Meram’da belediyemizden, teşkilatımıza, muhtarlarımızdan hemşehrilerimize kadar çok güzel bir uyum içerisindeyiz. Çalınmadık kapı, girilmedik gönül bırakmamak adına yoğun çaba sarfediyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde, ülkemizi 2023, 2053 ve 2071 hedeflerine ulaştımak üzere üzerine koyarak daha da çok çalışacağız” şeklinde konuştu.

