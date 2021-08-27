Aracın çarptığı yaralı köpeği Akşehir Belediyesi sahip çıktı

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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Konya’nın Akşehir ilçesinde bir aracın çarpması sonucu yaralanan köpek, belediye veteriner ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Selçuk Üniversitesi Hayvan Hastanesine gönderdi.

Akşehir Belediyesi sahipsiz sokak hayvanlarına sahip çıkmaya devam ediyor. Akşehir Yunak karayolunda araç çarpması sonucu yaralanan sahipsiz sokak köpeği, Akşehir Belediyesi veterinerinin yapmış olduğu ilk müdahalenin ardından Konya Selçuk Üniversitesi Hayvan Hastanesine gönderildi. Akşehir Belediyesi aracıyla Konya’ya götürülen yaralı hayvan, hayvan hastanesine teslim edilerek tedavisine başlanıldı.

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