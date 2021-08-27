Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

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6 KİŞİNİN CENAZESİ KAYSERİ'YE GÖNDERİLDİ

Antalya'ya tatile giderken TIR'ın çarptığı hafif ticari araçta bulunan Mesut Ocak (41), eşi Fatma Ocak (41), çocukları sürücü Hacı Hasbi Ocak (20), Asude Ocak (9), Fatih Ocak (18) ve Feyzanur Kofa'nın (24) cenazeleri yapılan otopsinin ardından defnedilmek üzere memleketleri Kayseri'nin Yahyalı ilçesi Kavacık Mahallesi'ne gönderildi. Ocak ailesinin kazadan yaralı olarak kurtulan kızları Nisanur Ocak'ın (16) tedavisinin devam ettiği ve sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-08-27 17:24:20



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