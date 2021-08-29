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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Başkan Altay, MÜSİAD Konya’da iş adamlarıyla buluştu

İHA

Başkan Altay, MÜSİAD Konya’da iş adamlarıyla buluştu

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve AK Parti İl Başkanı Hasan Angı, MÜSİAD Konya'da üyelerle bir araya geldi.
Programın açılış konuşmasını yapan MÜSİAD Konya Şube Başkanı Mehmet Hilmi Kağnıcı, önümüzdeki günlerde düzenlenecek olan faaliyetler hakkında bilgi verdi. Kağnıcı, “İçinden geçtiğimiz sıkıntılı günlerde bu çatı altında gördüğünüz fedakar üyelerimizin tümü, zor şartlar altında gece gündüz demeden çalıştılar, iç pazardaki daralmaya rağmen pes etmediler, yeni pazar arayışında bulundular ve yeni ihracat merkezleri oluşturdular. Şehrimizin kalkınmasına ve ihracat oranını en üst seviyelere ulaştırmak için elimizden gelen bütün gayreti sarf ediyoruz. Bütün kamu kurum ve kuruluşlarıyla şehrimizin geleceği adına ortak hareket etmeye devam edeceğiz. Özellikle Büyükşehir Belediyemizin şehrimizin gelişmesi ve yarınlarının daha güzel olması için büyük katkısı var. Bu vesileyle Uğur İbrahim Altay Başkanımıza şehrimize katkılarından dolayı çok teşekkür ediyorum” dedi.
Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Konya’nın hızla gelişip büyüdüğünü belirterek, “Bunda hepinizin çok büyük katkısı var. Allah hepinizden razı olsun. Şimdi büyük bir organizasyona hazırlanıyoruz. 5. İslami Dayanışma Oyunları. İnşallah 9 Ağustos 2022’de Konya 2021 olarak düzenlenecek. Bütün organizasyonumuzu, bütün inşaat işlerimizi ve bütün programlarımızı bu tarihe göre çalışıyoruz ki gelen misafirlerimizi güzelce ağırlayalım diye. Bir taraftan bunun sportif bir yanı var. 55 ülkeden 3 bine yakın sporcu gelecek ama bizim için kıymetli olanı şehrin tanıtımı için elimize büyük bir fırsat geçti. Hem ülke içinde hem ülke dışında büyük bir tanıtım imkanı oluşacak. Çünkü, Konya tanıtılmayı hak eden bir şehir. Bugüne kadar çok önemli işler yapıldı. Bir taraftan da bunu uluslararası diplomasiye çevirebilir miyiz diye bir çalışma yürütüyoruz. İnşallah muvaffak oluruz. Konya bu işi çok coşkuyla yürütür. Tabii burada şehirdeki herkese görev düşüyor. Logoların kullanımı, bayrakların asılması konusunda çalışmalar yapıyoruz. İnşallah bundan sonra üçüncü bayrak olarak Konya 2021 logolarını hep birlikte kullanalım. Kamu kurumlarımız, odalarımız, borsalarımızla inşallah biraz buna odaklanarak hareket etmek istiyoruz. Konya için gece gündüz çalışıyoruz. Özellikle bu dönem koordinasyon da üst seviyede. İl Başkanımız da burada. Onun şahsında tüm teşkilatlarımız, belediye başkanlarımız yoğun bir çaba içerisindeyiz. Yeni Büyükşehir Yasasıyla birlikte alan çok büyüdü. İlçelerimizi de kalkındırmaya çalışıyoruz. Konya’ya yeni markalar oluşturmaya çalışıyoruz. İnşallah hep birlikte gayretimiz neticelenir ve Konya hepimizin çocuklarının yaşayacağı en güzel şehirlerden birisi olur diye ümit ediyorum” ifadelerini kullandı.
Konuşmaların ardından MÜSİAD Konya Şube Başkanı Kağnıcı, Başkan Altay’a günün anısına hediye takdim etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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