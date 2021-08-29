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Başkan Kılca: “30 Ağustos, bağımsızlık inancımızı ve hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya ilan ettiğimiz büyük zaferimizdir”

İHA

Başkan Kılca: “30 Ağustos, bağımsızlık inancımızı ve hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya ilan ettiğimiz büyük zaferimizdir”

Konya’nın merkez Karatay İlçe Belediye Başkanı Hasan Kılca, şanlı Türk tarihinin her sürecinin büyük kahramanlıklarla dolu olduğuna vurgu yaparak, “30 Ağustos, çağ açıp çağ kapatan şanlı ecdada yakışır vaziyette, esarete ve zulme boyun eğmeyen yiğitlerin prangaları tanımadığı ve göğsünü gere gere özgürlük mücadelesi verdiği şanlı mücadelemizdir” dedi.
Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca 30 Ağustos Zafer Bayramı ve Türk Silahlı Kuvvetler Günü dolayısıyla bir kutlama mesajı yayımladı. Başkan Hasan Kılca, 30 Ağustos Zaferi’nin Kurtuluş Savaşı’nın en büyük zaferi olduğunu belirtti. Başkan Kılca, Türk milleti olarak tarihin her devrinde mazlumun korkmadan sığınacağı bir kale, zalimin geçemediği set olduklarını ifade ederek, “Masumun başını sıvazlayan merhamet eli, zulmün başına inen bir yumruk olduk. Yeri geldi vatan aşkıyla canımızdan geçtik, yeri geldi memleket sevdasıyla can olduk. Biz tarihin her döneminde düşmanımızın bile gıpta ettiği ve merhametimizi; vatan, millet ve bayrak sevdamızı ifade etmekten kendini alamadığı şanlı bir millet olduk. Tüm bu özellikler, bizi biz yapan değerlerimizdir ve yine bu özellikler bu milletin nice zaferler yazmasının en net izahıdır” dedi.
Şanlı Türk milletinin, kahraman yiğitlerin vatanın birliği ve bütünlüğü için canlarından geçtiğini, ölüme şehadete yürür gibi yürüdüğünü dile getiren Hasan Kılca, “Bu kahraman millet zevk için öldürenlerin aksine yaşatmak için canından geçti. Tarihimizin her bir sayfası benzersiz kahramanlık ve şanlı zaferleriyle doludur. Yine bu zaferlerimizden Kurtuluş Savaşımızın başarıya ulaşmasında en önemli etkenlerden biri olan bu büyük zaferin ardında milletimizin istiklal aşkı, cephe gerisinde ortaya konulan fedakarlık ve kahraman ordumuzun cesareti vardır. Aziz milletimiz, yüzlerce yıldır olduğu gibi bugün de yarın da karşısına çıkacak tüm tehdit ve saldırıları bağımsız yaşama iradesiyle tarihe gömecek ve hep aynı kararlılıkla geleceğe emin adımlarla yürümeye devam edecektir. Bunu yakın tarihimizde gerçekleşen hain darbe kalkışmasında gördük. Her ne kadar farklı görüş, hayat tarzına da sahip olsak da söz konusu özgürlüğümüzse bir ve beraberce tek yumruk oluruz. Çünkü bağımsızlığa aşık bir milleti hiçbir pranga tutamaz. Bu duygu ve düşüncelerle, 30 Ağustos Zafer Bayramı’nın 99. yılına ulaşmış olmanın övüncüyle; Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, bu zaferi aziz milletimize armağan eden istiklal mücadelemizin bütün kahramanlarını, bu toprakları bize vatan yapan ve vatan kalması için canından vazgeçen tüm aziz şehitlerimizi, kahraman gazilerimizi rahmet, minnet ve şükranla anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

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