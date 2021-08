Başkan Altay: “Ecdadımızdan bizlere miras kalan bu ruh, ülke olarak girdiğimiz her mücadelede bizlere ışık tutacak”

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, savaş ve yoklukla sınanmış Türk milletinin, gönüllerinde yaktıkları Büyük Taarruz ateşiyle kurtuluşa ve bağımsızlığına kavuştuğunu belirterek, “Ecdadımızdan bizlere miras kalan bu ruh, ülke olarak girdiğimiz her mücadelede, her çetin dönemde bizlere ışık tutacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, 30 Ağustos Zafer Bayramı vesilesiyle bir mesaj yayımladı. Başkan Uğur İbrahim Altay, zaferler ayı olarak anılan Ağustos ayının 30’una tekabül eden, sonu şanlı bir zaferle neticelenen Büyük Taarruz ve Başkomutanlık Meydan Muharebesi’nin 99. yıl dönümünü kutladıklarını belirterek, “Coşkuyla ve gururla gönüllerimize kazınan bu önemli günde ecdadımız; istiklalimiz ve istikbalimiz uğruna işgalcilere karşı topyekun taarruza geçerek, milletimize asla pranga vurulamayacağını tüm dünyaya ilan etmiştir. Anadolu’nun dört bir tarafının işgale maruz kaldığı o karanlık günlerde milletimiz umudunu asla yitirmemiş, kurtuluşun anahtarını iman dolu gönüllerinde bulmuştur. Gazi Mustafa Kemal Atatürk önderliğinde ‘Ya istiklal ya ölüm’ parolasıyla 24 Ağustos günü Konya'mızın Akşehir ilçesindeki Batı Cephesi Karargahı'ndan yola çıkan kahraman askerlerimiz, çetin bir mücadele sonucu bağımsızlığımızın ilk adımını atmış, Anadolu’yu işgalcilerden temizlemiştir. Bu bakımdan bu kutlu zafer, biz Konyalılar açısından da ayrı bir önem taşımaktadır. Tarihimizin her döneminde ecdadımızın merkezi olan Selçuklu’nun kadim başkenti Konya’mız, kurtuluş mücadelemizde de en önlerde yer almıştır. Yıllar süren savaş ve yoklukla sınanmış milletimiz, şartlar ne olursa olsun esareti ve teslimiyeti asla düşünmemiş, şahadeti esas alarak gönüllerinde yaktıkları Büyük Taarruz ateşiyle, sonunda kurtuluşa ve bağımsızlığına kavuşmuştur. Ecdadımızdan bizlere miras kalan bu ruh, ülke olarak girdiğimiz her mücadelede, her çetin dönemde bizlere ışık tutacak, yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir. Bizler de bu ruhu ve bilinci gelecek nesillerimize aktaracak, milli ve manevi bilinçle yetişen sağlam nesillerle, ülkemizin yarınlarını daha güçlü şekilde inşa edeceğiz. Büyük Taarruz’la başlayıp, büyük bir zafere dönüşen bu kutlu günün 99. yıl dönümünde, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşları olmak üzere; ordumuzun tüm kahramanlarını ve onları duaları ile hiç yalnız bırakmayan cümle ecdadımızı rahmetle, minnetle anıyorum. 30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun” diye konuştu.

