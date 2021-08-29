6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' dedi, jandarma inceleme başlattı (2)

Katliam gibi kaza! Çok sayıda ölü var!

Bu 10 şehirden birindeyseniz dikkat! Sağlık Bakanı Koca uyardı: Öncesine göre daha az güvendesiniz

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TIR ŞOFÖRÜ TUTUKLANDI

Konya'da, amonyum nitrat yüklü TIR'ın karşı şeride geçip hafif ticari araçla çarpışması sonucu 6 kişinin öldüğü, 2 kişinin de yaralandığı kazada TIR sürücüsü İsmail Yılmaz (48), tedavisinin ardından gözaltına alındı. Yılmaz, sevk edildiği mahkemece 'Taksirle ölüme ve yaralamaya neden olma' suçundan tutuklandı. DHA-Güvenlik Türkiye-Konya Salih BÜYÜKSAMANCI

2021-08-29 19:41:05



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