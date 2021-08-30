Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
  • Canlı Yayın
  • 30 Ağustos Zafer Bayramınız Kutlu Olsun
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması

DHA

Konya'da koronavirüs tedbirli zafer kutlaması


Salih BÜYÜKSAMANCI/KONYA, (DHA)KONYA'da 30 Ağustos Zafer Bayramı'nın 99'uncu yıl dönümü koronavirüs tedbirleri dikkate alınarak kutlandı.
Konya'daki tören Atatürk Anıtı'na çelenk sunumuyla başladı. Törene Konya Valisi Vahdettin Özkan, Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay ve protokol üyeleri katıldı. Çelengin bırakılmasının ardından 'Zafer için pedalla' temalı bisiklet turu gerçekleştirildi ve şehitlik ziyaret yapıldı. Törenler, koronavirüs tedbirleri uygulanarak gerçekleştirildi.DHA-Genel Türkiye-Konya / Merkez Salih BÜYÜKSAMANCI
2021-08-30 11:39:13

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Konya’da 30 Ağustos kutlaması
YEREL HABERLER Konya’da 30 Ağustos kutlaması
Konya Ovası'nda pancarda olumsuzluk görünmüyor
YEREL HABERLER Konya Ovası'nda pancarda olumsuzluk görünmüyor
Konya’da 6 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü tutuklandı
YEREL HABERLER Konya’da 6 kişinin öldüğü kazada tır sürücüsü ...
Konya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
YEREL HABERLER Konya’da çıkan orman yangını kontrol altına alındı
6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' dedi, jandarma inceleme başlattı (2)
YEREL HABERLER 6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' ...
Başkan Konuk: “Türk milleti ebediyen hür ve bağımsız yaşama kararlılığını sürdürecektir”
YEREL HABERLER Başkan Konuk: “Türk milleti ebediyen hür ve bağımsız ...
Başkan Kavuş: “30 Ağustos Zaferi bu aziz milletin hürriyet ve istiklalinden asla vazgeçmeyeceğinin dünyaya ilanıdır”
YEREL HABERLER Başkan Kavuş: “30 Ağustos Zaferi bu aziz milletin ...
Başkan Altay: “Ecdadımızdan bizlere miras kalan bu ruh, ülke olarak girdiğimiz her mücadelede bizlere ışık tutacak”
YEREL HABERLER Başkan Altay: “Ecdadımızdan bizlere miras kalan bu ...
Başkan Pekyatırmacı: “Milletimiz, hür ve bağımsız yaşama kararlılığını ilelebet sürdürecektir”
YEREL HABERLER Başkan Pekyatırmacı: “Milletimiz, hür ve bağımsız ...
Başkan Kılca: “30 Ağustos, bağımsızlık inancımızı ve hür yaşama kararlılığımızı tüm dünyaya ilan ettiğimiz büyük zaferimizdir”
YEREL HABERLER Başkan Kılca: “30 Ağustos, bağımsızlık inancımızı ve ...
Başkan Oprukçu: “Ecdadımızın bize bıraktığı miraslara sahip çıkacak, yaşatacağız”
YEREL HABERLER Başkan Oprukçu: “Ecdadımızın bize bıraktığı miraslara ...
Rektör Sade: “30 Ağustos Zaferi, birlik ve beraberlik ruhunun en somut örneğidir”
YEREL HABERLER Rektör Sade: “30 Ağustos Zaferi, birlik ve beraberlik ...
Başkan Altay, MÜSİAD Konya’da iş adamlarıyla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay, MÜSİAD Konya’da iş adamlarıyla buluştu
Başkan Altay ve Başkan Kavuş, Meram’ın üç mahallesinde vatandaşlarla buluştu
YEREL HABERLER Başkan Altay ve Başkan Kavuş, Meram’ın üç ...
Konya Büyükşehir Oyun Geliştirme Yaz Kampı’na ev sahipliği yaptı
YEREL HABERLER Konya Büyükşehir Oyun Geliştirme Yaz Kampı’na ev ...
Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya koştu
YEREL HABERLER Görme engelli çocuklar sudan korkarken madalyaya ...
6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' dedi, jandarma inceleme başlattı
YEREL HABERLER 6 kişinin ölümüne neden olan sürücü 'teknik arıza' ...
Peynirler mağaralarda 5 ayda olgunlaşıyor
YEREL HABERLER Peynirler mağaralarda 5 ayda olgunlaşıyor
Korona hastası öğretmen: Nefessiz kalınca, her şeyin yok olduğunu anladım
YEREL HABERLER Korona hastası öğretmen: Nefessiz kalınca, her şeyin ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.