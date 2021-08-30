Ereğli'de 30 Ağustos Zafer Bayramı kutlandı

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Konya’nın Ereğli ilçesinde 30 Ağustos Zafer Bayramı törenle kutlandı.

Tören, Ereğli anıt alanında saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı. Atatürk'ün büstünü çelenk sunumuyla devam eden program, günün anlam ve önemine dair konuşmanın yapılmasıyla devam etti. Anıttaki törenin ardından ilçe şehitliği ziyaret edilerek, dua okundu ve şehit mezarlarına karanfil bırakıldı.

Programa, Ereğli Kaymakamı Edip Çakıcı, Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu, Jandarma Bölük Komutanı Binbaşı Hayri Yazıcı, Emniyet Müdürü Muammer Tayfun Girgin, STK temsilcileri, dernek başkanları ve siyasi partilerin temsilcileri katıldı.

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