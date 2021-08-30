Muhtarlardan Başkan Oprukçu’ya teşekkür

Konya’nın Ereğli ilçesine bağlı Barbaros, Ulumeşe ve Burhaniye muhtarları Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’ya yapılan hizmetlerden dolayı teşekkür etti.

Barbaros Mahalle Muhtarı İbrahim Naras, Ulumeşe Mahalle Muhtarı Ercan Akın, Burhaniye Mahalle Muhtarı Ömer Çat ve Azaları Ereğli Belediye Başkanı Hüseyin Oprukçu’yu ziyaret ederek mahallelerine yapılan hizmetlerden dolayı teşekkürlerini iletti.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Hüseyin Oprukçu, “Öncelikle hepinize nazik ziyaretiniz için teşekkür ederim. Bir taraftan asfalt çalışması bir taraftan da parke taşı çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar, Allah müsaade ettiği müddetçe, hava şartları el verdiği sürece devam edecek. Hizmet almayan mahallemiz kalmayacak. Bu manada herkes müsterih olsun. Hemşehrilerimizin hiçbir yerde mutazarrır olmasını, rahatsızlık yaşamasını istemiyoruz. Kapımız ve gönlümüz herkese açıktır. Ereğli’yi çok seviyorum, Ereğlili olmak bir tutkudur. Ereğlimize sahip çıkma iradesini samimi olarak ortaya koymak, bir mecburiyetin yanı sıra mahkumiyettir. Ben o mahkumiyeti yaşıyorum ve onun gereğini ifa etme derdindeyim” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Konya haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Konya Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.