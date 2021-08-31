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Konya Şeker ayçiçek alımına başladı

DHA

Konya Şeker ayçiçek alımına başladı


KONYA, (DHA)KONYA Şeker, iştirakleri arasında yer alan yağ fabrikası için ayçiçek alımına başladı. Pankobirlik Başkanı Recep Konuk, "Konya Şeker bu sene 10'uncu ayçiçeği alımını yapacak. Piyasadaki gelişmelere göre ilan edilecek günlük değişken avans fiyatla 9 senedir olduğu gibi yine üretici kazanacak" dedi.  Konya Şeker ayçiçeği avans fiyatlarını açıklayarak ayçiçeği alımına başladı.   Taşpınar, Oğuzeli, Yarma, Hotamış, Kolukısa, İsmil ve Çumra olmak üzere 8 kantar ile Altınekin Hamyağ Fabrikasında ve Evlik Lisanslı Depoların Çumra, İsmil, Karapınar şubelerinde bugün başlayan ayçiçeği alımlarında uygulanacak günlük avans fiyatlar 44 yağ ve 8 nem oranındaki ayçiçeği için 5 bin 368 lira /ton, 45 yağ ve 8 nem ayçiçeği için 5 bin 450 lira /ton, 50 yağ ayçiçeği için 5 bin 859 lira /ton olarak belirlendi.Peşin ödeme seçeneğinde ürün bedelinin yüzde 30´unu teslimde ödenirken, bakiyesini 45 gün içinde üreticinin hesabına yatırılacak. Üreticiye 120 güne kadar vade seçeneği sunan Konya Şeker, ödeme tercihini bu seçenekten yana kullanan üreticiye ise ton başına 204,38 lira vade farkı ödemesi yapacak. Ayçiçeğini 60 gün vade seçeneği ile Konya Şeker´e teslim edecek olan üreticiler ton başına 40,88 lira vade farkı alırken, 90 gün vadeli ödemede ton başına vade farkı ödemesi 122,63 lira olacak."İÇ PİYASADA FİYATLAR OLUŞURKEN BİRÇOK ETMEN VAR"10'uncu kez ayçiçek alımının yapıldığını belirten Pankobirlik Genel Başkanı Recep Konuk, '' Konya Şeker bu sene 10´uncu kez ayçiçeği alımı yapacak. Ayçiçeği piyasası pancar ya da buğday piyasası gibi ülkemizin kendi iç dinamiklerince belirlenen bir piyasa değil. Bunun sebebi ülkemizin yağlı tohumlarda net ithalatçı konumunda olması. İç piyasada fiyatlar oluşurken ya da belirlenirken birçok etmen var. İthal ürüne gümrük vergisi uygulanıp uygulanmayacağı, ithal ürünün uluslararası piyasalarda oluşan fiyatı, döviz kurunun seviyesi bunların hepsi maalesef içerideki fiyatı etkiliyor. Bu fiyatlar çiftçinin ürettiği ayçiçeğini alıp işleyen işletmelerin haksız rekabetle karşı karşıya kalmaması açısından önemli" dedi.Alımlarda günlük değişken avans fiyatı uygulanacağını belirten Konuk, ''Biz Konya çiftçisinin ayçiçeğini çok sevdiğini biliyoruz. Üretici bir ürünü niye sever? Kazanırsa sever. 2012´de ham yağ fabrikamızın ilk alımını yaptığı sene Konya Şeker, ayçiçeği alım fiyatını bin 400 lira/ton olarak açıklamıştı. Bugün Konya Şeker´in açıkladığı fiyat o günkü fiyatın yüzde 360 üzerinde bir fiyattır. Biz hepimiz üreticiyiz ve biliyoruz, ürettiğimiz hiçbir ürünün fiyatı 10 yılda ayçiçeği kadar artmadı. Üreticinin ürettiği ayçiçeğinden üretilen yağın fiyatı da bu artışın çok gerisinde kaldı. Mesela 2012 sonunda rafine ayçiçeği yağının fiyatı 6 liranın biraz üzerindeydi, bugün bizim raf fiyatımız 15 liranın biraz üzerinde yani ayçiçeği yağı fiyatındaki artış yüzde 150´lerde kalmasına rağmen ayçiçeği alım fiyatımız yüzde 360 civarında oldu. Benzer durum ham yağ içinde geçerlidir. Şeker için de geçerlidir" diye konuştu.9 yılda 398 milyon 863 bin 585 dolar ayçiçeği ödemesi yaptıklarını hatırlatan Konuk, ''Bugünkü kurlar üzerinden yaklaşık 3 milyar 400 milyon liralık bu ödeme sadece Konya Şeker´in yaptığı ödemedir ve ham yağ fabrikası yatırımının tamamlanması sonrası bölgedeki ayçiçeği üretiminin 40 bin tonlardan 280 bin tonlara çıkmasıyla birlikte her yıl 240-250 bin tonu bulan ayçiçeği üretim artışının Konya Çiftçisinin gelirine yıllık toplam katkısı bugün açıkladığımız fiyatlarla yaklaşık 1 milyar 300 milyon TL´dir" ifadelerini kullandı. DHA-Genel Türkiye-Konya
2021-08-31 09:24:15

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