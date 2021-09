58 yaşında lise diploması aldı, şimdiki hedefi üniversite okumak

Konya’nın Beyşehir ilçesinde, uzun yıllardır hayalini kurduğu lise diplomasına 58 yaşında kavuşan evli ve 3 çocuk annesi Ayşe Kaplan, diplomasını almaya mezuniyet cübbesi ve kepi giyerek geldi. Kaplan, lise diplomasının ardından üniversite okuyup optisyen olmak istediğini söyledi.

Beyşehir ilçesinde yaşayan 3 çocuk annesi 58 yaşındaki Ayşe Kaplan, rahmetli babası tarafından “kızlar okumaz” diyerek 5 sınıftan sonra okutulmadı. Okuyamamış olmasının içinde bir ukte bıraktığı Ayşe Kaplan, kendisine sürpriz yapan eşi tarafından açık öğretime kaydı yaptırıldı. Bu yılın eğitim sonrasında başarı göstererek açık liseden mezun olmayan hak kazanan Ayşe Kaplan, mezuniyet mutluluğunu kızının da talebi üzerine cübbe giyip havaya kep atarak yaşadı.

Halk Eğitim Merkezi Müdürü Süleyman Siper, makamında kabul ettiği Ayşe Kaplan ve kendisine destek veren eşini tebrik edip kutladı. Siper, “Azminiz, gayretiniz ve genç nesillere örnekliğiniz noktasında takdire şayan bir mesafe kat ettiniz, sabrettiniz, gayret ettiniz ve yolun sonunda başarıya ulaştınız. Sadece sizi değil, eşinizi de tebrik ediyorum. Çünkü ‘hani her başarılı erkeğin arkasında bir bayan vardır’ derler ya, bazen de bir başarılı kadının arkasında onu destekleyen, ona güç veren bir erkek olabiliyor. İnşallah, bu burada kalmayacak, ‘üniversite sınavına girmeyi düşünüyorum’ dediniz, üniversite tahsilinizde de Allah yardımcınız olsun. Biz de eğitim camiası olarak üzerimize düşen ne varsa, kurslar ve dersler noktasında yardımcı olmaya hazırız. Bu yolda Allah sizlere güç kuvvet versin, gönlünüzde ne varsa inşallah üniversite mezunu olarak da karşılaşmayı bize kısmet etsin. Hayırlı uğurlu olsun” sözlerinin ardından diplomasını Kaplan’a verdi.



Eşinin sürpriziyle liseyi okudu

58 yaşında lise diplomasını alıp mezun olmanın mutluluğunu yaşayan Ayşe Kaplan ise, 3 çocuk annesi olduğunu belirterek, hepsini büyütüp, okuttuktan sonra meslek sahibi yaptığını söyledi. Rahmetli babasının “kızlar okumaz” diyerek kendisini okutmadığını ve ilkokul 5’inci sınıftan sonra tahsilini sürdüremeyerek yarıda bırakmak zorunda kaldığını vurgulayan Kaplan, o yüzden okuyamamanın uzun yıllar sonra içinde bir ukte olarak kaldığını belirtti. Eşinin bir gün habersiz bir şekilde, ‘Ayşe seni okula kaydettirdim, çalış diplomalarını getir’ sözleriyle sürpriz yaparak açık öğrenime kendisini kaydettirdiğini anlatan Kaplan, “Önce çocuk muyum ben dedim. Sağ olsun, şimdi onun sayesinde ve çocuklarımın da desteğiyle bu yaşta lise diplomasına kavuştum. 6’ncı sınıftan başladım okumaya devam etmeye ve bu sene bitirmek kısmet oldu. Cübbe ve kep giymemi de kızım istemiş, onun hatırını da kırmadım. Kendimi çocuk gibi, genç gibi hissediyorum, çok güzel oldu” dedi.



Şimdiki hayali üniversite okuyup optisyen olmak

Kaplan, lise diplomasını aldıktan sonra üniversite sınavına girip yükseköğrenim görmek istediğini de vurgularken, “Üniversite sınavına gireceğim, inşallah başarırım. Hedefim optisyenlik, okuyup gözlük dükkanı açmak” ifadelerine yer verdi.

Okumanın yaşının olmadığını belirten Ayşe Kaplan, okumanın yaşı olmadığını da ifade ederek, herkese hangi yaşta olursa olsun okumayı tavsiye ettiğini, hatta bazı arkadaşlarını da bu konuda yönlendirdiğini ve onların da öğrenimlerini halen devam ettirdiğini kaydetti. Kaplan, “Okumanın yaşı yok, her zaman için okuyup kendilerini geliştirebilirler. Benim torunlarıma da bırakacağım çok güzel bir hatıra olacak, bu anlamda onlara çok güzel bir örnek teşkil edeceğimi düşünüyorum. Bu şekilde onların motivasyonunda benim onlara örnek olup yollarında daha iyi ilerleyeceğini düşünerek bu işe başladım” diye konuştu.

Eşi Fahri Kaplan da, eşinin cesaretli bir kadın olduğunu, bu cesaretine güvendiği için kendisinin haberi yokken kayıt yaptırdığını vurgulayarak, “İçinde de bir ukte vardı. Kayıt yaptırarak ona sürpriz yaptım. Neticede diplomasını aldı, çok mutluyuz. Eşime saygı duyuyorum ve takdir ediyorum. Sonuna kadar da arkasındayım her zaman” ifadelerini kullandı.

