Selçuklu'da çevre ve sıfır atık çalışmaları hız kazandı

Konya’nın merkez Selçuklu İlçe Belediyesi tarafından desteklenen Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu, sürdürdüğü örnek faaliyetlerle sıfır atık ve çevre duyarlılığına dikkat çekiyor.

Selçuklu Çevre ve Sıfır Atık Platformu, ilçe genelinde bulunan sitelerde sıfır atık ile ilgili bilgilendirme çalışmalarına devam ediyor. Site bahçesine kurulan stantlarda çevre gönüllüleri, konut sakinlerine ambalaj atıkları, atık piller, bitkisel atık yağlar, atık elektrikli elektronik eşyalar gibi atıkların kaynağında ayrı toplanması gerektiği konusunda bilgiler verdi. Yapılan bilgilendirmeler sonunda konut sakinlerine broşür, şapka ve fular hediye edildi.

10 Ağustos ile 31 Ağustos tarihleri arasında 63 sitede stant kurulup ve 19 bin 23 konutta sıfır atık bilgilendirme çalışması yapıldı. Çevre gönüllüsü olmak isteyen vatandaşlar broşürlerde yer alan kare kodu okutarak ya da www.selcuklucevrevesifiratik.com adresinde yer alan formu doldurarak Çevre gönüllüsü olabiliyor. Çevre gönüllüsü olan her vatandaş için platform tarafından doğaya 1 fidan dikiliyor.



"Hemşehrilerimizi çevre gönüllüsü olmaya davet ediyorum"

Çevre ve Sıfır Atık Platformu ile vatandaşları çevre gönüllüsü olmaya davet eden Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı "Çevre ve Sıfır Atık Platformu ile birlikte arzu ediyoruz ki Konyamızda yaşayan herkes birer gönüllü olsun. Çevre kirliliğinin önlemek için doğamızı kirletmemeli, çevreye karşı daha duyarlı olmayız. Bunu doğru bir şekilde yapabilirsek ben inanıyorum ki çok daha temiz, çok daha sağlıklı bir çevreyle bundan sonraki yaşantımızı devam ettirebiliriz. Selçuklu’da gençlerimize, kadınlarımıza, tüm hemşehrilerimize güveniyorum. Çevre ve Sıfır Atık Platformumuz bu anlamda şehrimize farklı bir canlılık kazandırdı. Platformumuzla birlikte Sıfır Atık Meclisimiz büyük sitelerde hemşehrilerimizin Çevre ve Sıfır Atık Meclisimize üye olmalarını, bulundukları sitelerde çevre ve sıfır atık konusunda çalışmalar yapmalarını sağladılar. Bu noktada güzel bir yola çıktık. Hep birlikte Selçuklu için, Konya için güzel çalışmalar yapacağız. Buradan başlattığımız çalışmalar inşallah Konya’ya daha sonra da Türkiye’ye yayılacaktır. Selçuklu her zaman öncü olmuştur, çevreyle ilgili yapacağımız bu çalışmalar da inşallah Türkiye’de öncü olacaktır” ifadelerini kullandı.

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