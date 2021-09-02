Konya Büyükşehir bünyesinde Türkiye’de ilk kez “Çalışan Gençlik Meclisi” kuruldu

Türkiye’de bir ilk olarak kurulan Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi’nin 1. Olağan Genel Kurulu yapıldı. Genel kurulun hayırlı olmasını dileyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, gençlerle ilgili çalışmalara destek olmaya devam edeceklerini söyledi.

Türkiye’de ilk kez Konya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde kurulan Çalışan Gençlik Meclisi’nin 1. Olağan Genel Kurulu gerçekleştirildi. Konya Büyükşehir Belediye Meclisi’nde gerçekleştirilen ve Divan Başkanlığını Ahmet Murat Koru’nun yaptığı Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi’nin 1. Olağan Genel Kurul’unda Veli Vural, Çalışan Gençlik Meclisi’nin ilk başkanı seçildi.

Genel Kurula katılan AK Parti Konya Milletvekili Selman Özboyacı, “Bu çalışma bugün Konya Büyükşehir Belediyemizin uhdesinde resmi bir hüviyete kavuşuyor. Büyükşehir Belediye Başkanımızın bizzat bu işlerle ilgili olması, Konya gibi bir kardeşlik şehrinin bu işe öncülük etmesi bizim için büyük bir hamd vesilesi. Kardeşlerimizin hem sosyalleşmesi hem de kültürel ve manevi yönden donanımlı yetişmesi adına biz bu projeyi çok önemsiyoruz” dedi.

Konya Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi Başkanı Veli Vural, “Bize bugüne kadar desteklerini esirgemeyen Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza gönülden şükranlarımı arz ediyorum. Bizi hiç yalnız bırakmadı. Allah ondan razı olsun.” diye konuştu. Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay da Büyükşehir Belediyesi Çalışan Gençlik Meclisi’nin 1. Olağan Genel Kurulu’nun hayırlar getirmesini dileyerek, “Başkanlığa seçilen Veli Vural kardeşime başarılar diliyorum. Allah muvaffak etsin. Bugüne kadar gençlerle ilgili yapılan her çalışmaya destek olduk, bundan sonra da olmaya devam edeceğiz” ifadelerini kullandı.

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